Trung Quốc phản pháo mạnh vụ 'khóa mục tiêu' máy bay Nhật Bản

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản ngày 7/12 đã đồng loạt đưa ra phản ứng mạnh mẽ trước việc Tokyo cáo buộc tiêm kích của Bắc Kinh khóa radar hỏa lực vào máy bay Nhật Bản.

Trong một phản ứng đưa ra vào đêm muộn ngày 7/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Việc máy bay chiến đấu Nhật Bản thường xuyên trinh sát và gây nhiễu các hoạt động quân sự thông thường của Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh hàng hải và hàng không”, nhấn mạnh Trung Quốc không chấp nhận điều mà nước này gọi là “giao thiệp” từ phía Nhật Bản.

Trong thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh cho rằng Tokyo đã thổi phồng vấn đề “chiếu radar”. Người phát ngôn tuyên bố: “Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”, đồng thời yêu cầu Nhật Bản “ngừng ngay lập tức các hành vi gây gián đoạn các cuộc diễn tập và huấn luyện quân sự thông thường của Trung Quốc”.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cũng bày tỏ “sự bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối”. Theo ông, đội tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã tiến hành huấn luyện biển xa tại vùng biển phía Đông eo biển Miyako và điều này “phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế”.

Cũng trong ngày 7/12, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Ngô Giang Hạo tuyên bố đã “giao thiệp” với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro về vụ việc này.

Theo thông cáo báo chí trên tài khoản WeChat của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, Đại sứ Ngô Giang Hạo cho rằng, Tokyo đã “đưa ra những thông tin khiến dư luận hiểu lầm”. Ông tuyên bố “Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn”.

Các phản ứng của Bắc Kinh đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng ngày cho biết các tiêm kích J-15 của Trung Quốc xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh đã hai lần bật radar hỏa lực, khóa mục tiêu vào chiến đấu cơ Nhật Bản ở phía Đông Nam đảo Okinawa hôm 6/12.

Đây là diễn biến mới nhất giữa hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh - Tokyo thời gian gần đây liên tục căng thẳng, đặc biệt sau các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan tới vấn đề Đài Loan.

Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản sau đó đã hạ giọng nhằm xoa dịu tình hình, song Trung Quốc không chấp nhận và liên tục yêu cầu bà rút lại phát biểu trước đó.