Ông Trump được khuyên giảm cân và tập thể dục

Tối 30/5 theo giờ địa phương, Nhà Trắng công bố kết quả đợt khám sức khỏe mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed để trở về Nhà Trắng sau khi thực hiện các kiểm tra sức khỏe định kỳ trong ngày 26/5. Ảnh: Reuters.

Báo cáo từ bác sĩ riêng chuyên chăm sóc sức khỏe cho ông Trump cho biết Tổng thống Mỹ được khuyến nghị giảm cân và tăng cường vận động, dù vậy, bác sĩ khẳng định tình trạng sức khỏe hiện tại của Tổng thống Trump ở mức rất tốt.

“Ông Trump có sức khỏe rất tốt, với chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh xét về tổng thể đều mạnh mẽ. Năng lực nhận thức và thể chất cũng rất tốt. Ông hoàn toàn đủ khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia”, bác sĩ Sean Barbabella của Nhà Trắng viết trong báo cáo.

Bác sĩ Barbabella cho biết trong quá trình khám tổng thể, Tổng thống đã được tư vấn về các biện pháp phòng ngừa suy giảm sức khỏe, bao gồm hướng dẫn chế độ ăn uống, khuyến nghị sử dụng aspirin liều thấp, tăng cường hoạt động thể chất và tiếp tục giảm cân.

Theo báo cáo, ông Trump cao 1,91 m và hiện nặng khoảng 108 kg. Trong lần khám sức khỏe hồi tháng 4 năm ngoái, ông Trump được ghi nhận có cân nặng khoảng 102 kg.

Chuyến thăm Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed ngày 27/5 là lần thứ ba ông Trump đến cơ sở này để thực hiện bài kiểm tra sức khỏe, kể từ khi ông quay trở lại Nhà Trắng hồi năm ngoái và trở thành Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ngay sau buổi khám, ông Trump chia sẻ ngắn gọn trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Mọi thứ đều hoàn hảo”.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump từng phải đối diện với những đồn đoán liên quan đến thể trạng. Điều này khiến Nhà Trắng công khai nhiều thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng thống sau bài kiểm tra.

Nhà Trắng từng cho biết tình trạng sưng ở chân và mắt cá chân ông Trump xuất hiện hồi mùa hè năm ngoái là do ông bị suy tĩnh mạch mạn tính. Tình trạng này xảy ra khi các van trong tĩnh mạch hoạt động không hiệu quả, khiến máu có thể ứ đọng trong mạch máu. Ông Trump từng thử sử dụng tất áp lực y khoa để điều trị, nhưng ông cảm thấy không thoải mái nên đã dừng biện pháp này.

Ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump được trưng bày tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed trong ngày ông đến cơ sở này để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ảnh: Reuters.

Trong báo cáo công bố tối 30/5, bác sĩ của Tổng thống Trump cho biết tình trạng sưng nhẹ ở cẳng chân vẫn tiếp tục xuất hiện, song đã cải thiện so với năm trước.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, trên bàn tay của ông Trump đôi khi cũng xuất hiện những vết bầm. Nhà Trắng cho biết nguyên nhân bởi ông thường xuyên phải bắt tay mỗi ngày.

Về sức khỏe tim mạch, bác sĩ cho biết kết quả phân tích điện tâm đồ có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo ước tính “tuổi tim mạch” của ông Trump trẻ hơn khoảng 14 năm so với tuổi thực tế của ông.

Báo cáo cũng cho biết ông Trump đang sử dụng aspirin để hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nhưng không nêu rõ liều lượng.

Khi được dùng với mục đích phòng ngừa, các bác sĩ thường khuyến nghị sử dụng 81 mg aspirin mỗi ngày. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hồi tháng 1, ông Trump cho biết ông dùng liều 325 mg mỗi ngày.

“Họ nói aspirin giúp làm loãng máu và tôi không muốn máu đặc chảy qua tim mình. Họ muốn tôi dùng liều thấp hơn. Nhưng tôi đã dùng liều cao trong nhiều năm. Tuy nhiên, điều đó cũng gây ra các vết bầm tím”, ông Trump nói.

Theo báo cáo y khoa mới nhất, ông Trump cũng trải qua cuộc kiểm tra tổng quát đối với sức khỏe hệ thần kinh. Kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe tinh thần của ông hoàn toàn bình thường, các dây thần kinh hoạt động tốt.

Ông Trump còn thực hiện bài kiểm tra đánh giá nhận thức Montreal, đây là bài kiểm tra sàng lọc kéo dài khoảng 10 phút nhằm phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ và các dấu hiệu sớm của chứng sa sút trí tuệ. Theo bác sĩ Barbabella, Tổng thống đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài kiểm tra này.

Các bài kiểm tra sức mạnh cơ bắp, năng lực cảm giác, phản xạ, khả năng đi lại và giữ thăng bằng của ông Trump cũng cho kết quả hoàn toàn bình thường.

