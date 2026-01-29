Nhà Trắng bác tin đồn ông Trump có vấn đề về sức khỏe tâm thần

Nhà Trắng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm thứ 28/1 đã đồng loạt phủ nhận một báo cáo cho rằng ông Fico từng bày tỏ lo ngại về sức khỏe tâm thần của Tổng thống Donald Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Vết bầm bí ẩn trên bàn tay trái của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos - Ảnh: Snopes

Trước đó tờ Politico, dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu, cho biết Thủ tướng Slovakia Robert Fico - một trong những chính trị gia ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất tại châu Âu - chia sẻ tại Hội nghị thượng đỉnh EU rằng ông lo ngại về “trạng thái tâm lý” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Politico đăng bài "Thủ tướng Slovakia sốc vì ông Trump", trong đó nói tại Hội nghị thượng đỉnh EU khẩn cấp vào tuần trước, Thủ tướng Fico thú nhận rằng ông sửng sốt trước “trạng thái tinh thần” của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) hôm 17/1. Ông Fico đã dùng từ “nguy hiểm” để mô tả về cách ông Trump thể hiện.

Thông tin này được 5 nguồn tin giấu tên chia sẻ với Politico. 4 người đến từ 4 nước EU khác nhau, trong khi người còn lại là quan chức EU cấp cao. Ông Fico đưa ra thông tin này trong một cuộc họp kín với một số nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao EU.

Một người chia sẻ ông Fico dường như “bị tổn thương” sau cuộc gặp, còn một người khác nói vị chính trị gia nói ông Trump như “người mất trí”.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Mar-a-Lago ngày 17/1. Ảnh: Văn phòng thủ tướng Slovakia.

Cả 5 người đều không rõ ông Trump đã nói gì khiến ông Fico phản ứng như vậy. Tuy nhiên, bình luận của thủ tướng Slovakia đặc biệt đáng chú ý bởi ông là một trong những chính trị gia ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất tại châu Âu. Một năm trước, ông Fico còn tuyên bố với người Mỹ rằng “tổng thống của các bạn đang làm một việc rất có ích cho châu Âu”.

Trước những thông tin này, theo AFP, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho rằng: “Hoàn toàn là tin tức giả mạo từ những nhà ngoại giao châu Âu giấu tên muốn gây chú ý. Cuộc gặp tại Mar-a-Lago rất tích cực và hiệu quả”.

Nhà lãnh đạo Slovakia cũng lên án bài báo của Politico là "những lời dối trá".

"Tôi kịch liệt bác bỏ những lời dối trá từ cổng thông tin thiên tả", ông Fico viết trên mạng xã hội X bằng chữ in hoa - phong cách thường thấy của ông Trump.

Dù không trực tiếp đề cập đến trạng thái tâm thần của ông Trump, ông Fico khẳng định ông "không trò chuyện thân mật với bất kỳ thủ tướng hay tổng thống nào về chuyến thăm Mỹ của mình" và bác bỏ thông tin của Politico về cách ông "đánh giá cuộc gặp" với ông Trump.

"Không ai nghe thấy gì, không ai thấy gì, không có nhân chứng, nhưng không gì ngăn cản được Politico bịa đặt ra những lời dối trá", ông nói.

Một quan chức Mỹ cho biết trong cuộc gặp gần như không có khoảnh khắc nào khó xử hay lệch lạc nào. Người này cho biết cuộc trao đổi do phía ông Fico yêu cầu diễn ra trong bầu không khí dễ chịu, bình thường và có một số giây phút vui vẻ như nhiếp ảnh gia ghi lại.

Những thông tin này trái ngược với những gì ông Fico công khai trên mạng xã hội Facebook. Trong video, ông Fico nói lời mời đến dinh thự Mar-a-Lago là phản ánh "sự tôn trọng và tin tưởng cao" từ tổng thống Mỹ. Hai bên thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có Ukraine. Ông Fico khẳng định Washington lắng nghe quan điểm của ông vì Slovakia “không phải là con vẹt của Brussels”.

Sức khỏe thể chất và tâm thần của ông Trump, người ở tuổi 79 là người lớn tuổi nhất từng được bầu làm Tổng thống Mỹ, đã trở thành một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với Nhà Trắng.

Ông Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 6 tới, thường xuyên khắc họa người tiền nhiệm Joe Biden là già yếu, đồng thời luôn khoe khoang về sức sống của chính mình. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều đồn đoán về sức khỏe của chính ông Trump, bao gồm những vết bầm tím thường xuyên trên tay và những thước phim ghi lại cảnh ông dường như ngủ gật trong các cuộc họp.