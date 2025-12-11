Ông Trump nói những đồn đoán về sức khỏe của ông là 'mưu phản'

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi các bài báo đặt ra nghi vấn về sức khỏe của ông là “kích động nổi loạn, thậm chí có âm mưu phản quốc”.

Ông Trump gặp gỡ cử tri ở bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 9/12. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt truyền thông Mỹ sau khi một số tờ báo đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe và sự minh mẫn của ông. Những từ ngữ gay gắt mới đây là phản ứng dữ dội nhất của ông Trump tính đến thời điểm này, đặt trong bối cảnh phong độ của ông liên tục bị truyền thông Mỹ “săm soi”.

Trong bài viết dài gần 500 chữ đăng tải lúc nửa đêm ngày 9/12 trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump gọi đích danh tờ tin tức New York Times và nhắc chung một số cơ quan báo chí khác của Mỹ. Theo ông Trump, những tờ tin tức này “tung tin sai lệch nhằm bôi nhọ” ông - người lớn tuổi nhất từng đắc cử tổng thống trong lịch sử Mỹ.

“Chưa từng có tổng thống nào làm việc chăm chỉ như tôi. Thời gian làm việc của tôi dài nhất, kết quả tôi đưa lại thuộc nhóm tốt nhất. Tôi tin rằng việc New York Times và một số tờ tin tức khác liên tục đăng tin giả nhằm hạ thấp Tổng thống Mỹ là hành vi kích động nổi loạn, thậm chí phản quốc”, ông Trump viết trong bài đăng.

Ông Trump khẳng định bản thân đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế “kéo dài, kỹ lưỡng và rất nhàm chán”, đồng thời khẳng định ông vượt qua dễ dàng các bài kiểm tra đánh giá nhận thức mà theo ông, “nhiều tổng thống khác chưa từng làm”.

Ông bác bỏ hoàn toàn các nghi vấn rằng ông đang xuống phong độ hoặc “không còn sắc bén như trước”. “Tôi sẽ biết khi nào tôi bắt đầu bị chậm lại, nhưng hiện giờ thì chưa”, ông tuyên bố.

Ông còn khẳng định “điều tốt nhất cho nước Mỹ” là New York Times “ngừng đưa tin” vì đây là nguồn tin “tệ hại, thiên lệch và không trung thực”.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện trên mạng xã hội ngay sau buổi gặp gỡ cử tri kéo dài hơn một giờ ở bang Pennsylvania. Tại sự kiện này, ông Trump đã hát, nhảy, trình bày về chính sách kinh tế, chính sách nhập cư và vấn đề truyền thông tin giả.

Thông tin về sức khỏe của ông Trump nóng lên trong vài tuần qua, ngay sau bài phân tích của New York Times. Tờ tin tức này cho rằng ông Trump đã cắt giảm mạnh số sự kiện tham dự công khai, số chuyến đi trong nước và thời gian làm việc so với nhiệm kỳ đầu.

Truyền thông Mỹ cũng ghi nhận một số khoảnh khắc ông Trump có vẻ buồn ngủ và phải rất cố gắng để giữ được sự tỉnh táo tại một số sự kiện. Ngoài ra, thông tin ông phải chụp cộng hưởng từ MRI trong cuộc kiểm tra sức khỏe bổ sung hồi tháng 10 làm dấy lên đồn đoán rằng ông có vấn đề sức khỏe.

Ngay sau đăng tải của ông Trump, người phát ngôn của New York Times, bà Nicole Taylor, nói: “Người dân Mỹ xứng đáng được cập nhật kỹ lưỡng và thường xuyên về sức khỏe của các lãnh đạo mà họ bầu chọn. Ông Trump từng hoan nghênh việc chúng tôi đưa tin về tuổi tác và thể lực của những người tiền nhiệm. Chúng tôi đang áp dụng sự giám sát báo chí tương tự với ông ấy”.

Bà Taylor khẳng định các bài báo đề cập tới vấn đề sức khỏe của ông Trump do New York Times thực hiện đều được “xác minh kỹ”, dựa trên nguồn tin thân cận và chuyên gia y tế. “Chúng tôi sẽ không nao núng”, bà Taylor nói thêm.