Sức khỏe ông Trump ra sao?

Nhà Trắng vừa công bố bản ghi nhớ do bác sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký xác nhận, kết quả cho thấy kết quả kiểm tra sức khỏe của Tổng thống hồi tháng 10 “hoàn toàn bình thường”.

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, ngày 1/12, Nhà Trắng công bố bản ghi nhớ do bác sĩ Sean Barbabella thực hiện, trong đó có viết: “Các kết quả chụp chiếu đối với hệ tim mạch của Tổng thống Trump hoàn toàn bình thường.

Không có dấu hiệu hẹp động mạch làm giảm lưu thông máu hay bất kỳ bất thường nào ở tim và các mạch máu lớn. Các buồng tim có kích thước bình thường, thành mạch trơn láng và khỏe mạnh, không có dấu hiệu viêm hay đông máu. Nhìn chung, hệ tim mạch của Tổng thống ở tình trạng rất tốt”.

Bác sĩ cho biết thêm: “Hình ảnh chụp ổ bụng cũng hoàn toàn bình thường. Tất cả cơ quan quan trọng trong cơ thể đều khỏe mạnh và được bơm máu tốt. Mọi chỉ số được đánh giá đều trong giới hạn bình thường, không có vấn đề cấp tính hay mạn tính”.

Theo bản ghi nhớ, việc thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh nâng cao là lựa chọn phù hợp đối với nam giới ở độ tuổi của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump từng chia sẻ với báo giới rằng ông đã thực hiện chụp cộng hưởng từ MRI tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Mỹ Walter Reed trong tháng 10.

Việc ông Trump thực hiện chụp MRI được Nhà Trắng mô tả là “hoạt động kiểm tra định kỳ hàng năm”. Tuy nhiên, ông Trump đã hoàn tất việc khám sức khỏe thường niên trong tháng 4. Vì vậy, việc ông thực hiện chụp MRI trong tháng 10 từng làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Ngày 30/11, ông Trump cho biết sẵn sàng công bố chi tiết kết quả khám sức khỏe mới nhất. “Nếu họ muốn công bố thì tôi đồng ý. Kết quả rất hoàn hảo”, ông Trump nói trên chuyên cơ Không Lực Một.

Khi được hỏi ông thực hiện chụp MRI để kiểm tra bộ phận nào của cơ thể, ông Trump đáp: “Tôi không biết, chỉ biết là chụp MRI. Nhưng chắc không phải để chụp não, vì tôi đã làm bài kiểm tra nhận thức và đạt điểm tuyệt đối”.

Đầu tháng 11, phóng viên của CNN đã hỏi Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt về nguyên nhân khiến ông Trump phải chụp MRI. Bà Leavitt cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra bản tóm tắt về việc khám sức khỏe của Tổng thống. Mỗi ngày, Tổng thống đều ở trong tình trạng sức khỏe tối ưu. Đó chỉ là một buổi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ”.

Bác sĩ Jonathan Reiner, chuyên gia phân tích y tế của CNN, nhận định việc ông Trump được yêu cầu thực hiện thêm một số kiểm tra không phải bước thông thường trong quy trình.

“Thực tế không có chuyện một người được yêu cầu chụp MRI tim mạch chỉ để phòng ngừa bệnh. Nhiều khả năng việc này nhằm đáp ứng một lo ngại lâm sàng nào đó”, ông Reiner - chuyên gia tim mạch từng điều trị cho cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney gần 30 năm - cho hay.

Hồi tháng 7 năm nay, Nhà Trắng từng thông báo ông Trump bị chẩn đoán suy tĩnh mạch mạn tính, tình trạng này khiến máu dồn lại ở chân. Bác sĩ Reiner cho rằng việc kiểm tra kỹ lưỡng hệ tim mạch của Tổng thống có thể nhằm xác định liệu vấn đề ở hệ cơ quan này có liên quan đến tình trạng sưng chân hay không.

Ông Reiner khẳng định việc cơ thể thay đổi theo tuổi tác là chuyện bình thường, lý do ông Trump phải thực hiện thêm một số bước xét nghiệm “có thể không có gì nghiêm trọng”.