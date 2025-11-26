Sự thân thiện khó hiểu của ông Trump

Cuộc tiếp đón nồng hậu lạ lùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho thị trưởng mới đắc cử của thành phố New York Zohran Mamdani tại Nhà Trắng ngày 21/11 khiến giới quan sát sửng sốt.

Tổng thống Trump bắt tay thị trưởng New York Mamdani tại Nhà Trắng ngày 21/11. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc gặp giữa ông Trump và Mamdani tại Nhà Trắng ngày 21/11, dư luận vốn chờ đợi một màn khẩu chiến nảy lửa, bởi hai người từng công khai công kích nhau dữ dội trước cuộc bầu cử thị trưởng New York.

Thế nhưng, sau phiên trao đổi kín giữa hai bên, cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục tràn đầy những cử chỉ thân mật giữa ông Trump và Mamdani đến mức truyền thông và công chúng Mỹ thấy sửng sốt.

Ông Trump ngồi sau bàn làm việc, nở nụ cười rạng rỡ, còn Mamdani đứng cạnh bên như một phụ tá tận tụy.

Ông Trump thể hiện tâm trạng vui vẻ xuyên suốt cuộc họp báo và nhiều lần nhấn mạnh sự tương đồng về quan điểm với Mamdani: “Một số ý tưởng của Mamdani thực sự giống tôi. Tôi muốn anh ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ giúp anh ấy làm tốt công việc”.

Xuyên suốt cuộc họp báo kéo dài nửa giờ, không ai thấy một khoảnh khắc khó xử hay căng thẳng nào giữa ông Trump và Mamdani. Ông Trump thậm chí còn nói ông “sẽ cảm thấy thoải mái khi sống trong thành phố New York của Mamdani”.

Kết thúc cuộc gặp, ông Trump nói: “Tôi sẽ cổ vũ cho cậu ấy”. Rồi vừa bắt tay, ông vừa để tay còn lại vỗ nhẹ lên cánh tay Mamdani đầy thân tình.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng mở ra hy vọng rằng chính phủ liên bang và thành phố lớn nhất nước Mỹ có thể tránh được một cuộc đối đầu căng thẳng.

Sau cuộc gặp, các chuyên gia đã liên tục phân tích để có thể lý giải sự thân thiện đầy bất ngờ và khó hiểu của ông Trump dành cho Mamdani. Trước đó, Mamdani từng là ứng viên thị trưởng khiến ông Trump không tiếc lời chỉ trích.

Giới truyền thông có mặt để đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và thị trưởng Mamdani tại Nhà Trắng ngày 21/11. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, với những người theo dõi ông Trump lâu năm, đây là dấu hiệu cho thấy ông chủ Nhà Trắng đánh giá cao một nhà lãnh đạo trẻ tài năng. Sau những công kích ban đầu không tránh khỏi do sự khác biệt về đảng phái, ông Trump vẫn nhìn thấy ở Mamdani một liên minh tiềm năng.

The Atlantic lại nhận định ông Trump thích những người chiến thắng. Mamdani không những giành chiến thắng, mà còn thể hiện sự khéo léo khiến cả đối thủ khó chịu nhất cũng phải mềm lòng.

Ông Trump vốn dành sự thích thú đặc biệt cho những người chiến thắng, chẳng hạn như thái tử Saudi Arabia, tỷ phú Elon Musk, và giờ là tân thị trưởng New York. Ở Mamdani, ông Trump đánh giá cao sự tự tin và phong thái chỉn chu.

Mamdani sinh ra trong gia đình trí thức và nghệ thuật, cha là giáo sư, mẹ là nhà làm phim. Tân thị trưởng được giới tinh hoa New York và các nhà tài phiệt đánh giá cao, ông Trump cũng không ngoại lệ.

Ngoài ra, ông Trump hay dùng cách nói khoa trương, cường điệu. Khi công kích, ông cũng công kích rất mạnh mẽ. Dù vậy, đối với một chính trị gia, đó chỉ là sự "trình diễn" không thể thiếu.

Đằng sau những lời lẽ công kích chưa chắc là sự thù địch thật sự, thêm vào đó, chiến thắng đầy bất ngờ của Mamdani khiến ông Trump có phần nể trọng.

Sau cùng, dù khác biệt về đảng phái, nhưng ông Trump và Mamdani đều xuất thân từ quận Queens của thành phố New York. Họ đều là kiểu chính trị gia theo phong cách dân túy, có xu hướng chống lại hệ thống chính trị truyền thống của Mỹ. Sự hòa nhã bất ngờ của ông Trump hóa ra cũng không khó lý giải.