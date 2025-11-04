Ông Trump: New York sẽ 'mất tiền' nếu bầu Mamdani làm thị trưởng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ cắt ngân sách liên bang cho thành phố New York, nếu ứng viên Zohran Mamdani thắng cử vị trí thị trưởng New York.

Ứng viên Zohran Mamdani vận động tranh cử chức thị trưởng New York ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Hôm 3/11, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử chức thị trưởng thành phố New York, một trong những cuộc đua quyền lực cấp địa phương được chú ý nhất nước Mỹ, Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo rõ ràng tới cử tri thành phố này.

“Nếu ứng viên Zohran Mamdani thắng cử thị trưởng New York, rất có khả năng tôi sẽ không gửi thêm ngân sách liên bang, ngoài mức tối thiểu theo quy định. Với tư cách Tổng thống, tôi không muốn chuyển ngân sách cho những điều vô nghĩa”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng, ông Trump thể hiện rõ sự ủng hộ dành cho ứng viên độc lập Andrew Cuomo - cựu thống đốc bang New York. Ông Cuomo là thành viên của Đảng Dân chủ, nhưng ông tranh cử chức thị trưởng thành phố New York với tư cách ứng viên độc lập.

Đăng tải của ông Trump nhấn mạnh lại quan điểm từng được ông đưa ra ngày 2/11 trong cuộc phỏng vấn với đài CBS: “Với tư cách Tổng thống Mỹ, sẽ rất khó cho tôi trong việc cấp ngân sách cho New York, nếu một thị trưởng như Zohran Mamdani điều hành chính quyền, tất cả tiền gửi đến đều là lãng phí”.

Trả lời Fox News về quan điểm của ông Trump, ứng viên Cuomo nói: “Chúng ta cần một thị trưởng có thể đứng lên đối thoại với ông Trump. Ông Trump có thể dùng những biện pháp mạnh, nếu Mamdani thắng cử, ông Trump sẽ xử lý mọi chuyện với Mamdani dễ như dùng dao nóng cắt bơ”.

Theo luật, Tổng thống Mỹ không có quyền quyết định trực tiếp mức ngân sách cấp cho từng thành phố, quyền phê duyệt chi tiêu thuộc về Quốc hội. Luật liên bang cũng cấm việc giữ lại hoặc ngăn giải ngân ngân sách với lý do chính trị.

Dù vậy, trong thực tế, từ trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, chính quyền của Tổng thống Trump đã được cho là có động thái hiện thực hóa lời đe dọa. Nhà Trắng từng hủy bỏ kế hoạch của chính quyền thành phố New York trong việc thu phí tắc nghẽn giao thông hồi đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai thể hiện không ủng hộ đối với ứng viên Mamdani trong cuộc bầu cử thị trưởng New York. Ảnh: Reuters.

Chính quyền liên bang cũng tạm dừng khoản chi 18 tỷ USD dành cho một dự án đường hầm tại New York, ngay khi Chính phủ bắt đầu đóng cửa. Khoản ngân sách 34 triệu USD để hỗ trợ thành phố New York chống khủng bố cũng bị cắt. Dù vậy, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh hủy quyết định này của Chính phủ.

Trước những chia sẻ công khai của Tổng thống Trump, ứng viên Mamdani đã lên tiếng trong sự kiện vận động ở khu Astoria tại quận Queens tối 3/11.

“Những gì từng được đồn đoán giờ đã hiện rõ: Ông Trump ủng hộ Andrew Cuomo, điều này chỉ phản ánh rằng ông Trump coi ông Cuomo là sự lựa chọn phù hợp nhất cho chính quyền của ông ấy, chứ không phải cho người dân New York”, ứng viên Mamdani nói, theo New York Times.

Ứng viên Mamdani cũng nhấn mạnh rằng những lời đe dọa của ông Trump không phải những gì được luật pháp Mỹ quy định. “Khoản ngân sách cấp cho New York không phải là món quà mà ông Trump tặng cho New York. Đây là quyền mà chúng tôi - người dân New York - xứng đáng được hưởng”, ứng viên Mamdani nói thêm.

Theo khảo sát của Atlas Intel, tính đến ngày 30/10, tỉ lệ người dân New York ủng hộ Mamdani vẫn rất cao, ở mức 41%, trong khi ông Cuomo nhận được 34%, ứng viên Đảng Cộng hòa Curtis Sliwa đạt 24%.

Nếu kết quả này được duy trì trong cuộc bỏ phiếu thực tế, Zohran Mamdani - người theo xu hướng cánh tả trong đảng Dân chủ - sẽ trở thành thị trưởng gốc Nam Á đầu tiên của thành phố New York, đánh dấu bước ngoặt chính trị đáng chú ý tại thành phố lớn nhất nước Mỹ.