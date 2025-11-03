Ông Bill Clinton tái xuất

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa xuất hiện tại giải chạy marathon tổ chức ở thành phố New York (Mỹ) với vết thương bí ẩn trên mũi.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton xuất hiện tại Giải Marathon Thành phố New York ngày 2/11 để cổ vũ con gái. Ảnh: The Mirror US.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (79 tuổi) gây chú ý khi xuất hiện tại vạch đích của Giải Marathon Thành phố New York diễn ra ngày 2/11, trên mũi ông có một miếng băng dán. Cả ông Bill Clinton và vợ - bà Hillary Clinton - cùng xuất hiện để chúc mừng con gái của họ - Chelsea Clinton - hoàn thành cuộc đua.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vết thương trên mũi ông Clinton. Đại diện của ông cũng chưa đưa ra bình luận về tình trạng sức khỏe hiện tại của ông.

Hồi mùa hè năm nay, ông Clinton từng phải mang theo túi đựng thiết bị khử rung tim di động, điều này từng khiến dư luận lo ngại do tiền sử bệnh tim mạch của ông.

Vị tổng thống thứ 42 của Mỹ sống khá kín tiếng trong năm nay, sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Trong năm 2024, ông Bill Clinton từng tham gia chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của bà Kamala Harris. Thỉnh thoảng ông vẫn bày tỏ quan điểm về một số sự kiện quốc tế lớn, chẳng hạn như thỏa thuận hòa bình mong manh giữa Israel và Hamas.

Về vấn đề tuổi tác, ông Bill Clinton từng nói đùa rằng ông vẫn trẻ hơn Tổng thống Donald Trump hai tháng tuổi và trẻ hơn cựu Tổng thống Joe Biden ba tuổi, nếu so sánh về ngày sinh. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe vẫn luôn là mối quan tâm lớn xung quanh ông Bill Clinton.

Năm 2004, ông từng phải phẫu thuật tim để xử lý các mạch máu bị tắc. Năm 2005, ông phẫu thuật xẹp phổi. Năm 2010, ông tiếp tục phẫu thuật tim để thông động mạch và đặt hai stent. Trong đại dịch Covid-19, ông cũng từng phải nhập viện ngắn hạn.

Ông Bill Clinton gây lo lắng khi tái xuất Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa xuất hiện tại giải chạy marathon tổ chức ở thành phố New York (Mỹ) với vết thương bí ẩn trên mũi.