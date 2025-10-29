Ai tặng 130 triệu USD cho binh sĩ Mỹ?

Danh tính của vị tỷ phú bí ẩn quyên tặng 130 triệu USD để trả lương cho binh sĩ Mỹ trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa đã được tờ New York Times hé lộ.

Tỷ phú Timothy Mellon thời trẻ. Ảnh: New York Post.

Tờ New York Times cho biết thông qua các nguồn thạo tin, danh tính của vị tỷ phú đứng sau khoản quyên góp khổng lồ đã được hé lộ. Đó là ông Timothy Mellon (83 tuổi) - người thừa kế của tập đoàn tài chính Mellon danh tiếng tại Mỹ.

Ông Timothy Mellon vốn sống kín tiếng tại bang Wyoming (Mỹ) và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Dù vậy, ông vốn được biết đến là người mạnh tay ủng hộ tài chính cho sự nghiệp chính trị của ông Trump.

Ông Timothy Mellon là cháu trai của ông Andrew Mellon - người từng giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ từ năm 1921 tới năm 1932. Ông Andrew Mellon (1855 - 1937) là người có công tích lũy khối tài sản khổng lồ cho gia tộc Mellon. Theo Forbes, tài sản của gia tộc Mellon hiện ước tính vào khoảng 14 tỷ USD .

Trong quá trình thực hiện chuyến công du châu Á, ông Trump đã trò chuyện với các phóng viên Mỹ đi theo tác nghiệp về vị tỷ phú ẩn danh. Ông Trump đánh giá yêu cầu giữ kín danh tính của vị tỷ phú là “một điều hiếm thấy trong thế giới mà tôi vốn biết”, đồng thời ông mô tả người này là “một quý ông vĩ đại, một người yêu nước tuyệt vời”.

Tổng thống Trump đã dành nhiều lời có cánh để nói về người quyên tặng 130 triệu USD cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: New York Post.

Khi công bố khoản quyên góp, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi “một người yêu nước vĩ đại của nước Mỹ, người luôn đặt đất nước lên hàng đầu” đã quyên góp số tiền khổng lồ nhưng từ chối công khai danh tính.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận Bộ Quốc phòng Mỹ đã chấp nhận khoản quyên góp, với điều kiện tiên quyết do người quyên góp đặt ra là số tiền này phải được dùng “để chi trả lương và phúc lợi cho quân nhân”.

Tuy nhiên, theo Đạo luật Chống thiếu hụt ngân sách, các cơ quan của Chính phủ Mỹ không được phép chi tiêu tiền chưa được Quốc hội phê duyệt trong thời gian Chính phủ đóng cửa. Đạo luật này khiến việc sử dụng số tiền quyên góp trở nên phức tạp hơn, xét về mặt pháp lý.

Dù Nhà Trắng từ chối bình luận về hành động quyên góp số tiền khổng lồ, nhưng giới quan sát nhận định sự việc này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của các nhà tài phiệt ủng hộ Tổng thống Trump, đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với tình trạng bế tắc ngân sách kéo dài.