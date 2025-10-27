Tổng thống Trump tự tin 'giao dịch thành công'

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một “thỏa thuận thành công” trong cuộc gặp sắp diễn ra giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản, năm 2019. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, các nhà đàm phán của hai bên đã soạn thảo ra một khung thỏa thuận thương mại sơ bộ, nhằm ngăn chặn nguy cơ Washington áp mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Khung thỏa thuận sơ bộ này dọn đường cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 30/10.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một giao dịch thành công cho cả hai quốc gia. Tôi không muốn tiết lộ thông tin chi tiết, vì những gì chúng tôi đã đạt được trong vài ngày qua có thể sẽ không còn đúng trong vài ngày tới”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyến bay đến Nhật Bản - chặng dừng thứ hai của ông trong chuyến công du ba nước châu Á.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thêm rằng khung thỏa thuận mới đã xử lý được nhiều vấn đề then chốt trong quan hệ Mỹ - Trung, đặc biệt là việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng và đất hiếm, đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông Trump đe dọa tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc.

“Hai đoàn đám phán đã tạo được một thỏa thuận sơ bộ để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng cân nhắc đưa ra quyết định chính thức. Chúng tôi đã bàn về rất nhiều vấn đề, từ thuế quan, thương mại, fentanyl, đất hiếm cho tới kế hoạch Trung Quốc mua thêm nông sản của Mỹ”, ông Bessent nói.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ khả năng Bắc Kinh sẽ chấp thuận cho một nhóm các nhà đầu tư Mỹ thuê thuật toán của TikTok.

“Chúng tôi đã có sự đồng ý ban đầu từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý chính thức, nhưng hãy cứ chờ thêm vài ngày nữa để mọi chuyện thực sự rõ ràng”, ông Trump nói.