Thủ tướng Malaysia phá lệ, cùng ông Trump ngồi siêu xe 'Quái thú'

Ngày 26/10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ông đã “phá luật một chút” khi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trên chiếc limousine bọc thép có biệt danh “Quái thú”.

Ông Trump và ông Anwar cùng ngồi trên siêu xe "Quái thú". Ảnh: Malay Mail.

Sau khi tổ chức lễ đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 26/10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ông Trump đã mời ông cùng ngồi xe "Quái thú" di chuyển đến địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Ông Anwar cho biết ban đầu ông từ chối lời mời của Tổng thống Trump vì lo ngại các quy định an ninh trong việc bảo vệ Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, vì ông Trump mời quá nhiệt tình nên ông đã nhận lời lên xe ngồi cùng và cảm thấy đây là một trải nghiệm thú vị.

Trong thời gian hai nhà lãnh đạo cùng ngồi trên xe, họ đã trao đổi về một số vấn đề, trong đó có việc tìm kiếm hòa bình cho Dải Gaza và các khu vực xung đột khác trên thế giới.

Tại lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã nói: “Chúng tôi ngưỡng mộ sự kiên trì và can đảm của ngài, bởi thế giới đang cần những nhà lãnh đạo dám thúc đẩy hòa bình một cách mạnh mẽ. Để đạt được điều đó, đôi khi cần phải phá vỡ một vài quy tắc, như ông đã làm hôm nay”.

Bộ đôi siêu xe "Quái thú" phục vụ ông chủ Nhà Trắng di chuyển trên đường phố Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: Malay Mail.

Thủ tướng Anwar cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

Ông Trump được cho là đóng vai trò trung gian chấm dứt cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7, bằng cách gọi điện cho các nhà lãnh đạo hai nước. Ông Trump thúc giục hai bên chấm dứt giao tranh, nếu không, các cuộc đàm phán thương mại với Washington sẽ bị đình lại.

“Mỹ sẽ tăng cường hợp tác thương mại với cả hai quốc gia với điều kiện hai bên cùng đảm bảo duy trì hòa bình”, ông Trump nói tại lễ ký thỏa thuận hòa bình mới đây.

Chuyến đi lần này đánh dấu chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay. Ông Trump là tổng thống Mỹ thứ ba đến thăm Malaysia, sau ông Lyndon B. Johnson (1966) và ông Barack Obama (2014, 2015).