Tổng thống Trump ra điều kiện gặp Tổng thống Putin

Khi chuyên cơ dừng lại để tiếp nhiên liệu tại Doha (Qatar) trước khi tiếp tục hành trình đến Malaysia, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ ngắn gọn về điều kiện gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin khi một điều kiện tiên quyết được đảm bảo. Ảnh: Reuters.

Ngày 25/10, khi chuyên cơ tạm dừng tại Doha (Qatar), Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với giới truyền thông rằng ông chưa có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho tới khi tin chắc rằng hai bên có thể đi đến một thỏa thuận về giải quyết xung đột tại Ukraine.

“Chỉ đến khi chắc chắn rằng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận, tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình. Tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Putin, nhưng lần này tôi khá thất vọng”, ông Trump nói.

Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Putin tại Budapest, Hungary. Cuộc gặp vốn được lên kế hoạch để bàn về giải quyết xung đột tại Ukraine.

Ngay sau động thái hủy cuộc gặp, chính quyền của ông Trump tuyên bố áp dụng lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga - Rosneft và Lukoil.

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Nga không thấy có trở ngại đáng kể nào trong việc đối thoại để giải quyết xung đột tại Ukraine.

Bà Zakharova khẳng định: "Để đạt được những kết quả cụ thể trong vấn đề này đòi hỏi một quá trình khó khăn cùng nhiều công việc tỉ mỉ. Quá trình ấy nên được thực hiện thông qua các nỗ lực thực tế và các công cụ ngoại giao, thay vì thông qua tin tức rò rỉ và bịa đặt”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để triển khai những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc điện đàm ngày 16/10 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.

Bà Zakharova cũng chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai tập đoàn dầu khí của Nga, gọi đây là bước đi “hoàn toàn phản tác dụng”.

Bà cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục “ép buộc Nga từ bỏ lợi ích quốc gia thông qua các biện pháp trừng phạt phi pháp”, điều đó sẽ gây tổn thất cho chính nước Mỹ và tác động tiêu cực tới ổn định kinh tế toàn cầu.

“Đối với chúng tôi, sẽ không có vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh từ quyết định của Bộ Tài chính Mỹ, vì Nga đã hình thành khả năng miễn nhiễm trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nga sẽ tiếp tục phát triển tiềm năng kinh tế, trong đó có lĩnh vực năng lượng”, bà Zakharova khẳng định.