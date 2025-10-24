Phía sau khoảnh khắc 'bùng nổ' của Tổng thống Trump với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn kiểm tra lại lần cuối trước khi thực hiện bước đi cứng rắn nhất từ ​​trước đến nay với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Các vị có đồng ý với tôi không?", ông hỏi nhóm cố vấn cấp cao tại Phòng Bầu dục hôm 22/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã đồng ý, một người nắm được tình hình cuộc họp nói với Wall Street Journal.

Vài giờ trước đó, ông Trump gặp Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và yêu cầu quan chức này chuẩn bị một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga, đánh dấu hành động trực tiếp đầu tiên của Mỹ chống lại Nga dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

"Tôi cảm thấy đã đến lúc. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu rồi", ông Trump nói với các phóng viên sau đó.

Trong nhiều tháng, nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa sẽ làm như vậy, nhưng đều không thực hiện, vì ông tin rằng mình có thể đàm phán với Tổng thống Putin để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, bất chấp sự thất vọng của châu Âu.

Nhưng cuối cùng, sự kiên nhẫn của ông Trump đã cạn kiệt, sau khi nhận ra rằng chính Mỹ đang phải chạy theo Nga.

Vài giờ sau khi Tổng thống Trump hủy bỏ kế hoạch gặp Tổng thống Putin tại Budapest, cho rằng đó là việc lãng phí thời gian, Nga triển khai một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho rằng vụ tấn công cho thấy Nga chưa chịu đủ áp lực từ bên ngoài để chấp nhận đàm phán.

Tổng thống Mỹ Trump tin rằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza mà ông làm trung gian đã tạo ra động lực để ông có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng dường như ông vẫn chưa thể khiến Nga làm theo kế hoạch của mình.

"Mỗi lần tôi nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin, tôi đều có những trao đổi tốt đẹp nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả", ông Trump phát biểu hôm 22/10.

Giới chức Mỹ cho biết, các gói trừng phạt của Mỹ nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, để phòng khi ông Trump quyết định hành động.

Ba kế hoạch trừng phạt đã được trình lên tổng thống: Một phương án nhắm trực tiếp vào ngành công nghiệp Nga và các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga; một phương án vừa phải nhắm vào ngành năng lượng của Nga; và một phương án nhẹ hơn bao gồm các biện pháp trừng phạt hạn chế. Ông Trump chọn phương án vừa phải.

Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, ông Trump nói đã đến lúc chấm dứt xung đột, và ông sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Rubio cho biết việc Mỹ trừng phạt Nga lần này không thay đổi mục tiêu quan trọng nhất của họ là thúc đẩy Mátxcơva ngồi vào bàn đàm phán.

"Chúng tôi vẫn muốn gặp người Nga. Tổng thống đã nhiều lần nói rằng đến một lúc nào đó, ông ấy sẽ phải làm gì đó nếu chúng tôi không đạt được tiến triển trong thỏa thuận hòa bình. Hôm nay là ngày ông ấy quyết định làm điều gì đó", ông Rubio phát biểu.

Lựa chọn Tomahawk

Bất hòa của Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Nga bắt đầu lộ rõ vào tháng 6, trong hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc Nga từ chối chấm dứt cuộc xung đột là "sai lầm".

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ, cuộc điện đàm giữa hai người vào tháng sau ngắn hơn và ít thân thiết hơn nhiều so với các cuộc trò chuyện trước đó.

Ông Trump có những công cụ khác để gia tăng áp lực lên ông Putin, nhưng cho đến nay vẫn chưa sử dụng. Các lựa chọn bao gồm cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, trừng phạt thứ cấp bất kỳ công ty nào làm ăn với các tập đoàn dầu mỏ của Nga, hoặc nhắm vào "đội tàu chở dầu trong bóng tối".

"Tổng thống Trump đang bỏ qua một số điều vì ông ấy vẫn thực sự muốn đạt được thỏa thuận với ông Putin. Điều này cho thấy ông ấy thất vọng vì ông Putin vẫn chưa thực hiện theo kế hoạch của mình", ông Kurt Volker, người từng là đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Ukraine trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhận định.

Theo ông Volker, thuyết phục ông Putin nhượng bộ là điều quan trọng hơn trừng phạt, và cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ là bước đi quan trọng tiếp theo.

Tổng thống Putin thừa nhận các lệnh trừng phạt có thể gây thiệt hại cho kinh tế Nga. Ngày 23/10, ông phát biểu với các phóng viên rằng sẽ có "một số tổn thất dự kiến". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng "không quốc gia tự trọng nào lại làm bất cứ điều gì dưới áp lực".