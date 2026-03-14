Mỹ - Hàn có thể tái khởi động đối thoại với Triều Tiên

Triều Tiên ngày 14/3 phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cũng thảo luận về khả năng nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên ngày 10/3. Ảnh: KCNA

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khoảng 10 tên lửa đạn đạo đã được phóng từ khu vực Sunan vào khoảng 13h20 phút theo giờ địa phương, hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc hiện duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để giám sát và phân tích diễn biến.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận các vật thể được cho là tên lửa đạn đạo đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này và chưa ghi nhận thiệt hại.

Tokyo cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc để thu thập, phân tích thông tin, đồng thời duy trì cảnh giác và giám sát chặt chẽ nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh: “Tôi đã chỉ thị thông qua thư ký của mình nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và các nước khác, và duy trì cảnh giác và giám sát toàn diện để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

Bộ Quốc phòng cũng đang nỗ lực thu thập và phân tích thông tin liên quan và đang thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo cảnh giác và giám sát với tinh thần khẩn trương”.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận mùa Xuân thường niên mang tên “Lá chắn Tự do”, hoạt động mà Triều Tiên từ lâu chỉ trích là tập dượt cho một cuộc xâm lược.

Trong khi đó, trong chuyến thăm Washington ngày 13/3, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Thủ tướng Hàn Quốc, Tổng thống Trump nói rằng ông vẫn duy trì mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên và bày tỏ sự quan tâm tới khả năng tái khởi động các cuộc tiếp xúc trong thời gian tới.

“Tổng thống Trump nói, 'Tôi duy trì mối quan hệ tốt với Chủ tịch Kim Jong Un'. Ông ấy cũng hỏi ý kiến tôi, nói rằng ông ấy tò mò liệu Chủ tịch Kim Jong Un có muốn đối thoại với Mỹ và với chính ông ấy hay không.

"Về cơ bản, tôi đã nói với ông ấy rằng Tổng thống Trump là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất đã đối thoại với Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên, và tôi tin rằng ông ấy là nhà lãnh đạo duy nhất có khả năng đóng vai trò là người hòa giải có thể giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

"Triều Tiên gần đây cũng đã sử dụng cụm từ ‘không có lý do gì để quan hệ của chúng ta nhất thiết phải xấu đi’, điều này dường như ngụ ý khả năng bình thường hóa quan hệ và thể hiện một cách diễn đạt tiến bộ hơn.

"Dựa trên điều này và các điểm khác, tôi đã nói cả bằng lời nói và trong một bản ghi nhớ rằng khả năng ít nhất là liên lạc và đối thoại với Triều Tiên vẫn còn mở", Thủ tướng Hàn Quốc cho biết.

Giới quan sát cho rằng việc Triều Tiên tiếp tục phô diễn năng lực quân sự trong khi các bên đồng thời phát tín hiệu về khả năng đối thoại cho thấy tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng, song cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại.