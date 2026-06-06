Tổng thống Trump: Mỹ sẽ nhanh chóng rời khỏi Iran

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố: ‘Mỹ sẽ rời khỏi Iran rất nhanh, thông qua một thỏa thuận hoặc bằng một biện pháp cứng rắn hơn”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường tới Wisconsin, Tổng thống Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington: “Chúng tôi đang đạt được thành công lớn với Iran”. Ông đồng thời khẳng định không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông nói: “Chúng tôi phải loại bỏ mối đe dọa hạt nhân. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra. Không ai muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi về cơ bản đã xử lý xong. Rồi các bạn sẽ thấy, bằng cách này hay cách khác, chuyện này đã kết thúc”.

Tổng thống cũng cho biết giá năng lượng tại Mỹ sẽ giảm nhanh sau khi tiến trình Iran hoàn tất, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ kiên nhẫn.

Ông nói với NBC: “Có những cuộc chiến của Mỹ kéo dài tới 19 năm. Chúng ta mới chỉ ở Iran tháng thứ 3”.

Cho đến nay, chính quyền Trump vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận sơ bộ nào với Iran. Việc Tehran tiếp tục phóng các thiết bị bay không người lái về phía Eo biển Hormuz hôm thứ Sáu cho thấy tiến trình đàm phán rất mong manh.

Hiện xung đột đã kéo dài gần 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích, bất chấp mốc thời gian dự kiến ban đầu của ông chỉ từ bốn đến sáu tuần.

Ông Trump nhận định: “Đây là một thử thách rất khó khăn đối với họ. Họ từng có sự độc lập lớn, và thẳng thắn mà nói, họ đã quen đối phó với những nhà lãnh đạo rất yếu kém và kém hiệu quả trước đây của Mỹ cũng như các nước khác”.

Tổng thống Mỹ cũng ẩn ý về sự bực bội của mình sau buổi làm việc với NBC. Phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn ở Wisconsin ngay sau đó, ông nói: “Vì trời mưa nên tôi có một chút gắt gỏng với họ”. Tiếng mưa lớn xối xả vào mái nhà của địa điểm tổ chức có thể nghe thấy rõ trong suốt sự kiện.

“Tôi không thoải mái với điều đó, nhưng nhìn chung chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ,” ông Trump cho biết, đồng thời gọi nhà đài này là “tin giả NBC”.