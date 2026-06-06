Mỹ tấn công đảo chiến lược Iran, Kuwait lại nằm dưới tầm bắn

Mỹ tấn công các địa điểm ven biển ở Iran sau khi bắn hạ loạt thiết bị bay không người lái của Iran.

Quân đội Mỹ hôm 5/6 (giờ địa phương) đã tấn công “các địa điểm radar giám sát bờ biển” ở Iran sau khi bắn hạ bốn thiết bị bay không người lái của Iran, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

“Các thiết bị bay không người lái tấn công đã gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với giao thông hàng hải trong khu vực. Lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công những địa điểm radar giám sát bờ biển của Iran ở Goruk và trên Đảo Qeshm để phòng vệ trước các cuộc tấn công tiếp theo”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X.

Quân đội tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả “sự xâm lược phi lý của Iran để tự vệ”.

Vị trí đảo Qeshm. Ảnh: Britannica.

Kuwait lại nằm dưới tầm bắn của Iran

Các phóng viên của Al Jazeera tiếng Ả Rập tại hiện trường cho biết hệ thống còi báo động đã được kích hoạt 5 lần, trùng khớp với thời điểm diễn ra các vụ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái trên bầu trời Kuwait.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công "các căn cứ của kẻ thù trong khu vực" bằng "tên lửa không gian vũ trụ", theo một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đăng tải.

IRGC cho biết các cuộc tấn công này nhằm đáp trả hành động xâm lược của quân đội Mỹ chống lại thành phố Sirik và đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz.

Iran đã khai hỏa “cảnh báo” gần Eo biển Hormuz

Hãng tin Mehr của Iran đưa tin hôm thứ Bảy đưa tin Tehran đã bắn một số phát súng như một biện pháp “cảnh báo” gần Eo biển Hormuz. Các phát súng “có thể liên quan” đến việc tái định vị tàu hải quân của Mỹ trong khu vực.

Iran phóng tên lửa gửi thông điệp tới Mỹ Video do truyền thông nhà nước Iran (IRIB) chia sẻ ngày 1/6 tuyên bố ghi lại các vụ phóng tên lửa của nước này kèm theo thông điệp cảnh báo gửi tới Washington.

Tin tức này được đưa ra giữa bối cảnh các báo cáo từ một quan chức Mỹ cho biết Iran đã phóng nhiều thiết bị bay không người lái về phía eo biển.

Theo Mehr, mục tiêu của đợt nổ súng từ phía Iran là ở trên biển, phía ngoài Đảo Larak - một hòn đảo nhỏ ngoài khơi thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas của Iran.

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ nhanh chóng rời khỏi Iran

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố: ‘Mỹ sẽ rời khỏi Iran rất nhanh, thông qua một thỏa thuận hoặc bằng một biện pháp cứng rắn hơn”.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường tới Wisconsin, Tổng thống Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington: “Chúng tôi đang đạt được thành công lớn với Iran”. Ông đồng thời khẳng định không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Ông nói: “Chúng tôi phải loại bỏ mối đe dọa hạt nhân. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra. Không ai muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi về cơ bản đã xử lý xong. Rồi các bạn sẽ thấy, bằng cách này hay cách khác, chuyện này đã kết thúc”.

Tổng thống cũng cho biết giá năng lượng tại Mỹ sẽ giảm nhanh sau khi tiến trình Iran hoàn tất, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ kiên nhẫn.

Ông nói với NBC: “Có những cuộc chiến của Mỹ kéo dài tới 19 năm. Chúng ta mới chỉ ở Iran tháng thứ 3”.

Cho đến nay, chính quyền Trump vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận sơ bộ nào với Iran. Việc Tehran tiếp tục phóng các thiết bị bay không người lái về phía Eo biển Hormuz hôm thứ Sáu cho thấy tiến trình đàm phán rất mong manh.

Hiện xung đột đã kéo dài gần 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích, bất chấp mốc thời gian dự kiến ban đầu của ông chỉ từ bốn đến sáu tuần.

Iran, Trung Quốc, Nga và IAEA gặp nhau về vấn hạt nhân

Các đại sứ của Iran, Trung Quốc và Nga tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tiến hành một cuộc họp chung với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Geneva vào hôm thứ Sáu.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, các đại diện gồm Reza Najafi (Iran), Li Song (Trung Quốc) và Mikhail Ulyanov (Nga) đã cùng rà soát các vấn đề dự kiến sẽ được đưa ra trong chương trình nghị sự tại phiên họp Hội đồng Thống đốc sắp tới của cơ quan này.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi IAEA gửi một báo cáo mật tới các quốc gia thành viên vào hôm thứ Năm. Trong báo cáo, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc lặp lại lời kêu gọi khẩn cấp, thúc giục Tehran phải làm rõ số phận của lượng uranium đã được làm giàu kể từ khi các địa điểm nguyên tử của nước này bị ném bom vào một năm trước, đồng thời yêu cầu Iran cho phép khôi phục hoàn toàn các hoạt động thanh sát.

Báo cáo của IAEA nhấn mạnh: “Tổng Giám đốc đã khẳng định với Iran rằng việc thực thi hiệu quả Hiệp định Kiểm soát NPT (Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân) là điều không thể thiếu và khẩn cấp... và việc thực thi hiệp định này không thể bị đình chỉ bởi Iran trong bất kỳ trường hợp nào”.

Lãnh tụ tối cao Iran ân xá cho hơn 2.000 tù nhân

Đài truyền hình nhà nước Press TV đưa tin Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, vừa quyết định ân xá hoặc giảm án cho hơn 2.000 tù nhân.

Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Quyết định này được đưa ra sau khi ông Khamenei phê chuẩn văn bản đề nghị khoan hồng từ Người đứng đầu Cơ quan Tư pháp Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei. Phần lớn các phạm nhân trong diện quyết định sẽ được trả tự do ngay lập tức.

Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông khác, lệnh ân xá này loại trừ các tù nhân phạm tội liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm cả tội gián điệp.

Làn sóng bắt giữ tại Iran đã gia tăng với hàng nghìn người bị giam giữ kể từ sau các cuộc biểu tình toàn quốc nổ ra vào tháng 12 năm ngoái. Phong trào phản kháng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia này ngày càng trầm trọng do chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ.