Iran tuyên bố nã tên lửa vào tàu chiến Mỹ, Washington phủ nhận

Hải quân Iran ngày 5/6 khẳng định đã khai hỏa tên lửa và UAV để cảnh báo hai tàu chiến của Mỹ đang hoạt động tại Vịnh Oman. Tuy nhiên, Washington phủ nhận thông tin này.

Theo hãng thông tấn Fars, văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết lực lượng này đã sử dụng tên lửa hành trình Qadir và dòng UAV tấn công mới mang tên Shahid Dana để nhắm vào hai tàu khu trục DDG-103 và DDG-87 của Mỹ.

Phía Iran tuyên bố, đòn cảnh cáo này đã buộc hai tàu khu trục thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay George W. Bush, cùng tàu tấn công đổ bộ U.S.S. Tripoli, phải rời Vịnh Oman và tiến về phía Ấn Độ Dương.

Tehran khẳng định hành động này nhằm bảo vệ các tàu thương mại và tàu chở dầu trong khu vực trước sự quấy rối của hải quân Mỹ.

Trung tâm Điều hành và Kiểm soát Hoạt động Hải quân của Iran thậm chí còn đe dọa sẵn sàng triển khai các dòng vũ khí hạng nặng hơn: “Dù tàu địch đã rút lui ra ngoài tầm bắn hiện tại, chúng tôi sẽ sử dụng các loại tên lửa tầm xa hơn nếu thấy cần thiết”, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ phủ nhận, khẳng định duy trì lệnh phong tỏa

Ngay lập tức, quân đội Mỹ đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ thông tin trên.Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định trên mạng xã hội X: “Các lực lượng Iran không hề tấn công hay bắn vào bất kỳ tàu chiến nào của Hải quân Mỹ. Tuyên bố đó hoàn toàn sai sự thật”.

CENTCOM cảnh báo nếu Iran hành động như vậy là vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn hiện tại, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn đang tự do tuần tra và thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa toàn diện chống lại Iran.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận lực lượng của họ vừa tiến hành mật kích trong đêm, chặn đứng và áp giải tàu không quốc tịch M/T Davina ở Ấn Độ Dương do nghi ngờ con tàu này vi phạm lệnh trừng phạt và vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho Tehran.

Cơ quan này tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải toàn cầu để triệt phá các mạng lưới bất hợp pháp và chặn đứng mọi tàu bè hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu.”

Iran tuyên bố 'quyền tự vệ'

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng Iran có quyền tấn công bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ nếu nơi đó được dùng để chống lại họ. Ông khẳng định Tehran đã thông báo rõ ràng lập trường này tới các quốc gia láng giềng trong khu vực.

Ông Araghchi nói: “Đứng vững trước một cường quốc hạt nhân số một thế giới như Mỹ suốt 40 ngày qua không phải chuyện đùa. Đó là minh chứng cho thấy sức mạnh thực sự của Iran”. Ông đồng thời khẳng định “các cuộc tấn công gần đây của chúng tôi vào căn cứ Mỹ chỉ là hành động tự vệ chính đáng”.

Hiện tại, cả Washington và Tehran đều chưa tuyên bố hủy bỏ lệnh ngừng bắn, song các vụ tấn công "ăn miếng trả miếng" liên tục nổ ra trong những ngày qua cho thấy thỏa thuận này đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Việc Mỹ siết chặt phong tỏa trên biển và Iran đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới - đang khiến Trung Đông mất ổn định nghiêm trọng, làm tăng cao nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện.

Iran tung video phóng tên lửa về phía chiến hạm Mỹ Iran đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu được mô tả là chiến hạm của Mỹ trên vịnh Oman, với cáo buộc tàu chiến này tham gia các hoạt động gây hấn.