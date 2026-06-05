Xung đột chưa ngã ngũ, quan chức Mỹ - Iran khẩu chiến trên mạng xã hội

Người đứng đầu Uỷ ban An ninh Quốc gia Iran Ebrahim Azizi và Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Dan Scavino tranh cãi trên mạng xã hội X về năng lực quân sự của Mỹ và Iran.

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Sự việc thu hút sự chú ý hôm 4/6, khi ông Azizi, Người đứng đầu Uỷ ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran, chia sẻ hình ảnh vụ thử tên lửa Kheibar Shekan với chú thích: “Hãy xem điều gì sẽ xảy ra!”.

Ngay sau đó, ông Scavino viết: “Trí tuệ nhân tạo là thứ vớ vẩn. Giống như những hầm trú ẩn dưới lòng đất của các ông”.

Đáp lại, ông Azizi nói: “Việc sơ tán gần 9.000 người Mỹ và việc phá hủy các căn cứ quân sự của các ông trong khu vực cũng là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo hay sao?”.

Cuộc tranh cãi nổ ra khi xung đột Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc vì không đạt được thoả thuận hoà bình.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 4/6, ông Seyyed Ahmad Khomeini - chắt của người sáng lập Cộng hoà Hồi giáo Iran Ruhollah Khomeini - nhấn mạnh, Iran không có lý do gì để thay đổi lập trường và thoả hiệp với Mỹ.

“Các bạn hãy hỏi chúng tôi, rằng làm thế nào chúng tôi có thể tin tưởng Mỹ một lần nữa”, ông Khomeini nói. “Rồi chúng tôi sẽ cho các bạn biết lần này người Mỹ phải làm gì”.

Ông Seyyed Ahmad Khomeini đưa ra phát biểu trên tại lễ tưởng niệm ngày mất của cố Lãnh tụ Tối cao Ruhollah Khomeini. Buổi lễ này có nhắc đến cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel. Nhiều người tham gia đã kêu gọi trả đũa. Một số người vẫy cờ đỏ có chữ “trả thù” viết bằng tiếng Ba Tư.

Dù duy trì lập trường cứng rắn trước Mỹ, nhưng ông Ahmad Khomeini không phản đối các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột.

“Iran chưa bao giờ né tránh đối thoại. Ngay cả khi bị tấn công giữa lúc đàm phán, Iran vẫn kiên định và quay trở lại bàn đàm phán”, ông nói, đồng thời cảnh báo rằng Tehran sẵn sàng cho một đợt hành động quân sự khác nếu cần thiết.

“Chúng tôi chưa bao giờ thù địch với người dân Mỹ đến mức cần phải cải thiện quan hệ với họ. Sự thù địch của chúng tôi nhắm vào các chính trị gia Mỹ, và nó sẽ vẫn như vậy. Không gì có thể xóa bỏ điều đó”, ông Khomeini nói thêm.