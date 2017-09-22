Động đất mạnh 7,4 độ tại Mexico, nguy cơ sóng thần

Một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra tại miền nam Mexico, gây rung chấn trên diện rộng đến cả hai quốc gia láng giềng là Guatemala và El Salvador.

Người dân sơ tán khỏi tòa nhà sau trận động đất mạnh 7,4 độ ngoài khơi bang Chiapas, miền nam Mexico, làm rung chuyển các tòa nhà tại Guatemala, El Salvador và kích hoạt cảnh báo sóng thần. Ảnh chụp tại San Salvador, El Salvador, ngày 17/7/2026. Ảnh: Reuters.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Địa chấn Quốc gia Mexico, trận động đất diễn ra lúc 14h48 GMT ngày 17/7 (tức 21h48 giờ Việt Nam), với tâm chấn cách thị trấn Aquiles Serdán, bang Chiapas khoảng 48 km về phía tây nam và độ sâu chấn tiêu là 10 km.

Các báo cáo sơ bộ cho biết rung chấn từ trung bình đến nghiêm trọng đã xảy ra dọc theo khu vực bờ biển.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã phát cảnh báo về nguy cơ sóng thần trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn. Theo cơ quan này, mực nước biển dọc bờ biển Guatemala và Mexico có thể dâng cao tới 1 mét so với mức thủy triều thông thường.

Bộ trưởng Hải quân Mexico, ông Raymundo Pedro Morales Ángeles, xác nhận tình hình trong nước vẫn ổn định sau trận động đất.

Phát biểu tại buổi họp báo hàng ngày của Tổng thống Claudia Sheinbaum, ông cho biết: “Không có thiệt hại nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, mực nước tại một số bãi biển dự kiến dâng cao tới nửa mét do ảnh hưởng từ địa chấn. Chúng tôi khuyến cáo người dân tạm thời tránh xa các khu vực bãi biển”.

Tại bang Oaxaca, Thống đốc Salomón Jara Cruz cho biết dư chấn được cảm nhận với “cường độ trung bình” tại thủ phủ, nhưng không ghi nhận thiệt hại đáng kể.

Trong khi đó, tại Guatemala, Tổng thống Bernardo Arévalo thông báo chưa có báo cáo về thương vong và các kế hoạch ứng phó khẩn cấp đã được triển khai. Tương tự, Cục Phòng cháy chữa cháy El Salvador cũng báo cáo quốc gia này hiện chưa ghi nhận thiệt hại nào.