Ông Trump 'đứng hình’ với phóng viên nước ngoài

  • Thứ bảy, 25/10/2025 09:39 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ vì cách phản hồi thẳng thắn với phóng viên nước ngoài khi ông không hiểu được những gì họ nói.

Ông Trump phản hồi thẳng thắn với cách phát âm của phóng viên nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Theo Huff Post, trong buổi thảo luận với các quan chức trong chính quyền tại Nhà Trắng ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được câu hỏi từ một nữ phóng viên người Pháp về động thái mới nhất của Israel khi bỏ phiếu tượng trưng đối với việc áp dụng luật tại khu Bờ Tây.

Nữ phóng viên muốn biết liệu ông Trump có nhìn nhận động thái này của Israel là một thách thức đối với nỗ lực đưa lại hòa bình tại khu vực.

Ông Trump ban đầu yêu cầu nữ phóng viên nhắc lại câu hỏi “to hơn”. Tuy nhiên, sau khi nghe cô nhắc lại câu hỏi, ông vẫn không hiểu nên quay sang Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi để nhờ trợ giúp: “Cô có thể trả lời thay tôi không? Vì tôi không hiểu một từ nào cô ấy nói cả”.

Sau đó, ông liền quay sang hỏi phóng viên: “Cô đến từ đâu?”. “Tôi đến từ Pháp”, nữ phóng viên đáp. “Cô đến từ Pháp. Giọng cô rất đẹp, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì”, ông Trump thẳng thắn chia sẻ.

Sau khi nghe bà Bondi giải thích lại câu hỏi của phóng viên, ông Trump trả lời: “Bờ Tây à? Đừng lo về Bờ Tây. Israel sẽ không làm gì với Bờ Tây đâu. Đừng lo. Đó là câu hỏi của cô phải không? Israel sẽ không làm gì đâu”.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump có cách chia sẻ thẳng thắn về phát âm của phóng viên nước ngoài khi họ đặt câu hỏi cho ông.

Hồi tháng 2 năm nay, ông cũng khen một nhà báo người Afghanistan có “chất giọng rất đẹp”, nhưng ông không hiểu nữ phóng viên này hỏi gì. Khi ấy, ông không trả lời câu hỏi của phóng viên mà nói: “Chúc may mắn, hãy sống trong hòa bình”.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

An Hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump Donald Trump Israel Mỹ Pháp Trung Đông Afghanistan Donald Trump Bờ Tây Israel

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Afghanistan

    Afghanistan
    • Thủ đô: Kabul
    • Diện tích: 652.900 km2
    • Dân số: 35,53 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 20,82 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Afghani
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pashtun, tiếng Dari

