Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ đe doạ từ bỏ Israel nếu sáp nhập Bờ Tây

  • Thứ sáu, 24/10/2025 08:29 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time cho biết, nếu Israel sáp nhập Bờ Tây, nước này sẽ mất đi toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng cho biết ông có kế hoạch đến thăm Dải Gaza mặc dù không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Có mặt tại Israel, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng lên tiếng chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel nhằm thông qua dự luật liên quan đến Bờ Tây. Theo ông Vance, Bờ Tây sẽ không bị Israel sáp nhập và đó là chính sách hiện tại của Mỹ. Dù bất kỳ lý do nào, kể cả một cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng thì Mỹ cũng không hài lòng về ý định sáp nhập Bờ Tây của Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước khi lên đường tới Israel rằng cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel về Bờ Tây có thể gây nguy hiểm cho thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Washington đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc sáp nhập Bờ Tây là lằn ranh đỏ mà Tel Aviv không thể bước qua.

Quốc hội Israel đã thông qua dự luật sơ bộ về việc sáp nhập Bờ Tây trong cuộc bỏ phiếu ngày 22/10. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu hôm qua chỉ là lần đầu tiên trong bốn cuộc bỏ phiếu cần thiết để thông qua luật. Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu không ủng hộ dự luật sáp nhập.

Theo thoả thuận Oslo năm 1990 giữa Israel và chính quyền Palestine, khu vực Bờ Tây được chia làm 3 phần bao gồm: Khu vực do người Palestine và chính quyền Palestine kiểm soát hoàn toàn, khu vực dưới sự kiếm soát an ninh của Israel và khu vực do Israel kiểm soát hoàn toàn. Hiện có khoảng nửa triệu dân Israel sống tại khu vực Bờ Tây do nước này kiểm soát và Israel coi coi các khu định cư này là hợp pháp theo luật nội địa bất chấp sự phản đối của nhiều nước và tổ chức quốc tế.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://vov.vn/the-gioi/my-de-doa-tu-bo-israel-neu-sap-nhap-bo-tay-post1240298.vov

Quang Trung/VOV

Mỹ Israel Donald Trump Israel Palestine Mỹ Pháp Trung Đông Mỹ Israel Bờ Tây sáp nhập Bờ Tây Trump Israel Tel Aviv chính sách Mỹ đe dọa từ Mỹ

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bi an khoi dau cua 'ong trum' Tran Chi hinh anh

Bí ẩn khởi đầu của 'ông trùm' Trần Chí

2 giờ trước 15:35 24/10/2025

0

Bỏ học giữa chừng, làm nhân viên quán net, rồi trở thành “bố già” của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi) từng thao túng khối tài sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ USD.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý