Mỹ đe doạ từ bỏ Israel nếu sáp nhập Bờ Tây

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time cho biết, nếu Israel sáp nhập Bờ Tây, nước này sẽ mất đi toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng cho biết ông có kế hoạch đến thăm Dải Gaza mặc dù không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Có mặt tại Israel, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng lên tiếng chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel nhằm thông qua dự luật liên quan đến Bờ Tây. Theo ông Vance, Bờ Tây sẽ không bị Israel sáp nhập và đó là chính sách hiện tại của Mỹ. Dù bất kỳ lý do nào, kể cả một cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng thì Mỹ cũng không hài lòng về ý định sáp nhập Bờ Tây của Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước khi lên đường tới Israel rằng cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel về Bờ Tây có thể gây nguy hiểm cho thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Washington đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc sáp nhập Bờ Tây là lằn ranh đỏ mà Tel Aviv không thể bước qua.

Quốc hội Israel đã thông qua dự luật sơ bộ về việc sáp nhập Bờ Tây trong cuộc bỏ phiếu ngày 22/10. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu hôm qua chỉ là lần đầu tiên trong bốn cuộc bỏ phiếu cần thiết để thông qua luật. Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu không ủng hộ dự luật sáp nhập.

Theo thoả thuận Oslo năm 1990 giữa Israel và chính quyền Palestine, khu vực Bờ Tây được chia làm 3 phần bao gồm: Khu vực do người Palestine và chính quyền Palestine kiểm soát hoàn toàn, khu vực dưới sự kiếm soát an ninh của Israel và khu vực do Israel kiểm soát hoàn toàn. Hiện có khoảng nửa triệu dân Israel sống tại khu vực Bờ Tây do nước này kiểm soát và Israel coi coi các khu định cư này là hợp pháp theo luật nội địa bất chấp sự phản đối của nhiều nước và tổ chức quốc tế.