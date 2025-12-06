Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk bị phạt

  • Thứ bảy, 6/12/2025 11:43 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

EU phạt X 140 triệu USD vì vi phạm quy định minh bạch nội dung, cáo buộc hệ thống dấu tích xanh trả phí và việc chậm cung cấp dữ liệu đã làm gia tăng tin giả và lừa đảo trên nền tảng.

Elon Musk bị phạt 140 triệu USD, X đối mặt cáo buộc tiếp tay cho lừa đảo. Ảnh: Reuters.

EU vừa giáng một đòn nặng nề lên nền tảng X của Elon Musk khi thông báo khoản phạt 120 triệu euro (khoảng 140 triệu USD) vì vi phạm các quy định minh bạch nội dung trong Đạo luật Dịch vụ Số (DSA).

Quyết định này được xem là minh chứng cho lập luận của EU rằng “tự do ngôn luận không thể đánh đổi bằng sự buông lỏng kiểm soát”.

Theo Reuters, Ủy ban châu Âu kết luận hệ thống “dấu tích xanh” trả phí đã gây hiểu nhầm nghiêm trọng, khiến người dùng khó phân biệt tài khoản thật - giả, tạo điều kiện cho thông tin sai lệch và các hình thức lừa đảo trực tuyến lan rộng.

EU cũng cho rằng X đã từ chối hoặc trì hoãn việc cung cấp dữ liệu cho các nhà nghiên cứu, dù đây là nghĩa vụ bắt buộc theo DSA nhằm đảm bảo công tác giám sát nội dung. Việc thiếu thư viện quảng cáo công khai và các công cụ kiểm tra nội dung cũng được liệt vào nhóm vi phạm.

The Verge nhận định động thái này là một trong những bước đi quyết liệt nhất của EU từ khi DSA có hiệu lực, phát đi thông điệp rõ ràng: các nền tảng lớn không thể phớt lờ yêu cầu minh bạch chỉ để theo đuổi mô hình kinh doanh mới.

Quyết định phạt X ngay lập tức gây tranh cãi, nhất là khi chính quyền Tổng thống Trump gọi đây là hành động “xâm phạm tự do ngôn luận”. Trong khi đó, EU bác bỏ cáo buộc “nhắm vào doanh nghiệp Mỹ”, khẳng định luật áp dụng chung cho mọi nền tảng nhằm bảo vệ người dùng khỏi thao túng và nội dung độc hại.

Forbes cho biết mức phạt 140 triệu USD vẫn còn rất thấp so với mức tối đa 6% doanh thu toàn cầu mà DSA cho phép, nhưng mang tính cảnh báo mạnh mẽ. EU cho rằng nếu X tiếp tục không tuân thủ, các biện pháp mạnh tay hơn có thể được kích hoạt.

Trong khi Musk liên tục tuyên bố X đang thúc đẩy tự do ngôn luận “mạnh nhất trong số bất kỳ mạng xã hội nào”, phía EU cho rằng sự tự do đó không thể dựa trên nền tảng thiếu kiểm soát, nhất là khi tình trạng mạo danh, lừa đảo và tin giả đang gia tăng.

Căng thẳng xoay quanh vụ việc phản ánh sự đối lập giữa hai mô hình quản trị không gian mạng. Với X, đây không chỉ là khoản phạt tài chính mà còn là bài thử lớn đối với mô hình vận hành vốn theo đuổi sự “tối giản hóa cực đoan”.

Còn với EU, động thái này là lời khẳng định quyền lực điều tiết ngày càng mạnh mẽ trong thời đại các nền tảng số thống trị đời sống thông tin.

Kể từ khi Musk mua lại Twitter và đổi tên thành X, nền tảng này liên tục vướng chỉ trích và điều tra tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia.

Các thay đổi như cắt giảm mạnh nhân sự kiểm duyệt, giải tán nhóm an toàn, nới lỏng chính sách phát ngôn và ưu tiên tốc độ triển khai tính năng hơn tuân thủ đã khiến X trở thành môi trường dễ phát tán tin giả, mạo danh và nội dung độc hại - đúng vào thời điểm các chính phủ siết chặt quản lý nền tảng số.

Lâm Phương

