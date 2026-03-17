Mỹ thúc đẩy đồng minh đưa lực lượng của Iran vào danh sách khủng bố

Ngoại trưởng Rubio yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ thúc đẩy đồng minh liệt IRGC và Hezbollah vào danh sách khủng bố.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trao đổi với Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 16/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ ở nước ngoài thúc đẩy các đồng minh đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Hezbollah tại Lebanon vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Lý do được đưa ra là bởi nguy cơ tấn công từ các lực lượng này đang gia tăng không ngừng, Reuters đã tiếp cận được bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chỉ thị đề ngày 16/3, do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ký, được gửi tới toàn bộ các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ trên toàn thế giới. Văn bản yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ chuyển thông điệp này tới đối tác “ở cấp phù hợp cao nhất” chậm nhất vào ngày 20/3.

Chính quyền ông Trump cũng đang tìm cách tập hợp các đồng minh còn do dự. Nhiều nước vốn được xem là đồng minh của Mỹ không hề được thông báo trước về chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Điều này cho thấy trong bước đầu của chiến dịch, Mỹ không tìm kiếm sự ủng hộ của họ đối với hoạt động quân sự tại Iran.

Một số đồng minh của Mỹ trong ngày 16/3 đã cho biết chưa có kế hoạch điều tàu quân sự tới hỗ trợ Washington khai thông eo biển Hormuz. Qua đó, các bên cho thấy họ không đáp lại lời kêu gọi của ông Trump về việc giữ tuyến vận chuyển dầu mỏ này thông suốt.

“Mức độ rủi ro gia tăng từ các cuộc tấn công của Iran và các lực lượng ủy nhiệm đòi hỏi mọi chính phủ phải nhanh chóng hành động, nhằm làm suy giảm năng lực của Iran và các tổ chức khủng bố liên kết với nước này. Họ đang tấn công các quốc gia và công dân của chúng ta”, một nội dung trong bức điện nêu rõ.

IRGC là lực lượng quân sự tinh nhuệ có nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo cấp cao nhất tại Iran, đồng thời cũng kiểm soát phần lớn nền kinh tế nước này. Trước đây, IRGC và Hezbollah vốn đã bị Mỹ và một số quốc gia liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Bức điện không nêu chi tiết về các nguy cơ đang gia tăng, song viện dẫn các ví dụ về việc Tehran đang tấn công các nước láng giềng ở Trung Đông và kêu gọi các giải pháp hành động chung.

“Chúng tôi đánh giá rằng chính quyền Iran nhạy cảm hơn trước các hành động tập thể so với hành động đơn phương. Sức ép chung có nhiều khả năng buộc họ thay đổi hành vi hơn là các biện pháp đơn lẻ”, bức điện đề cập.

“Tổng thống Trump đang tập trung vào việc đảm bảo hòa bình tại Trung Đông. IRGC, Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn đang làm mất ổn định các chính phủ và làm suy yếu hòa bình tại khu vực”, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters.