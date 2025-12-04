Elon Musk dự đoán Tổng thống tiếp theo của Mỹ

Elon Musk bất ngờ nhận định J.D. Vance sẽ kế nhiệm ông Trump, giữa lúc nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống và giới lãnh đạo Cộng hòa cũng xem Vance là gương mặt sáng giá cho 2028.

Theo Politico, trong cuộc họp trực tuyến ngày 22/11 với các nhân viên thuộc Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE), tỷ phú Elon Musk nói với đồng nghiệp rằng đương kim Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm tại Nhà Trắng.

Các nguồn tin cho biết, trong bài phát biểu không được công khai, Musk nhận định nước Mỹ đang bước vào “12 năm tươi sáng”, gồm nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và tiếp đó là hai nhiệm kỳ liên tiếp của ông Vance.

Politico cũng cho biết Elon Musk, từng lãnh đạo DOGE, hiện vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Phó tổng thống Vance.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance và tỷ phú Elon Musk có mối quan hệ thân thiết ngay kể cả khi Musk rời Nhà Trắng từ tháng 5. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng thống Trump hồi tháng 8 cho rằng còn quá sớm để xác định ai sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Dù vậy, ông thừa nhận Phó Tổng thống Vance là “người kế nhiệm tiềm năng nhất”.

“Còn quá sớm để nói, nhưng chắc chắn ông ấy đang làm rất tốt và có thể sẽ nhận được sự ủng hộ khi thời điểm đến”, ông Trump nói về người “phó tướng” của mình.

Dẫu vậy, ông Trump cũng nhiều lần để ngỏ khả năng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có thể trở thành liên danh tranh cử của ông Vance trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hồi tháng 10, người dẫn chương trình dẫn lại một số thông tin cho rằng ông Trump từng nêu tên Ngoại trưởng Rubio là gương mặt có khả năng tiếp tục lãnh đạo phong trào MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông.

Khi được hỏi liệu ông có tranh cử năm 2028 nếu nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Trump hay không, Ngoại trưởng Rubio trả lời: “Tôi tin rằng ứng viên tiếp theo của đảng Cộng hòa sẽ là Phó Tổng thống Vance, nếu ông ấy quyết định ra tranh cử”.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2028, và đến nay ông Vance vẫn chưa đưa ra kế hoạch tranh cử rõ ràng.

Hiến pháp Mỹ, theo Tu chính án 22, chỉ cho phép một cá nhân được bầu làm tổng thống tối đa hai nhiệm kỳ. Tổng thống Trump cũng từng cho biết hồi tháng 8 rằng ông “có lẽ sẽ không” tái tranh cử sau nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Vance được nhiều người dự đoán sẽ là tổng thống Mỹ kế tiếp ông Trump. Ảnh: Reuters.

Trả lời câu hỏi về khả năng kế nhiệm ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa, Phó tổng thống Vance cho biết Tổng thống muốn ông tập trung vào công việc hiện tại của chính quyền.

Khi được hỏi liệu bản thân có xem mình là người kế tục phong trào MAGA hay không, ông Vance nói: “Không. Tôi chỉ là một Phó tổng thống cố gắng làm tốt công việc cho người dân Mỹ. Nếu tôi làm tốt và Tổng thống tiếp tục thành công, chính trị sẽ tự sắp đặt. Chúng ta sẽ tính chuyện đó khi thời điểm thích hợp”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 mới là cột mốc quan trọng tiếp theo đối với cử tri Mỹ, trước khi bước vào cuộc đua Nhà Trắng năm 2028.