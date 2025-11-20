Elon Musk sẽ trở lại chính trường Mỹ?

Sau giai đoạn “đình chiến” đầy gượng gạo với ông Trump, Elon Musk đang tái xuất trên sân khấu chính trị Mỹ, trong khi các đồng minh của ông chuẩn bị tổ chức một buổi họp mặt hoành tráng mang tên DOGE.

Chưa đầy nửa năm sau vụ tranh cãi nảy lửa khiến Musk rời khỏi Washington trong tức giận, những cộng sự thân cận nhất của người giàu nhất thế giới đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc lớn nhằm “ăn mừng những gì họ đã cùng nhau làm được”.

Cuối tuần này tại Austin, hàng chục nhân sự từng làm việc cho Musk trong Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE) dự kiến tập trung về địa điểm hội họp, theo tiết lộ của ba nguồn tin am hiểu trực tiếp sự kiện.

Một trong các nguồn tin cho biết Musk nhiều khả năng sẽ xuất hiện, dù kế hoạch có thể thay đổi vào phút chót. Buổi hội ngộ sẽ diễn ra tại một khách sạn hạng sang - nơi Musk thường thuê cả một suite riêng làm nơi ở tạm, New York Times cho biết.

Sự kiện kéo dài hai ngày do các lãnh đạo DOGE tổ chức gồm hai buổi tối chiêu đãi và có thể kèm theo các chuyến tham quan nhà máy của SpaceX, Tesla và Boring Company, theo tài liệu chuẩn bị.

Trở lại chính trường sau “một nhiệm vụ ngoài lề điên rồ”

Tuần này đánh dấu sự quay lại chính trường của Musk, người từng mô tả giai đoạn làm “cánh tay phải” cho ông Trump là “một nhiệm vụ phụ đầy khủng khiếp”.

Tối 18/11, ông tham dự buổi quốc yến do ông Trump tổ chức để đón Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đánh dấu lần đầu xuất hiện công khai tại Washington kể từ khi rời thủ đô hồi tháng 5

Elon Musk xuất hiện trong bữa tiệc tiếp đón Thái tử Saudi Arabia của ông Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Từ khi rời Washington trong cơn giận dữ rồi cáo buộc ông Trump có quan hệ mờ ám với Jeffrey Epstein và bóng gió việc lập đảng thứ ba, Musk dường như đã lùi bước khỏi cuộc đối đầu với Tổng thống. Ông từ bỏ ý định tự lập đảng, chứng kiến một đồng minh thân thiết được đề cử trở lại, và thiết lập một dạng “đình chiến mong manh” với ông Trump, theo các nguồn tin từ cả hai phía.

“Ông ấy có một khoảnh khắc tồi tệ. Một khoảnh khắc rất ngu ngốc. Nhưng tôi thích Elon và có lẽ sẽ luôn thích ông ấy”, ông Trump nói cuối tháng trước trên chuyên cơ Không lực Một.

Musk, người đã chi gần 300 triệu USD ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm ngoái, được dự đoán sẽ tiếp tục đóng góp cho các ứng viên Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ 2026. Tuần trước, ông đưa ra sự ủng hộ đầu tiên dành cho Hạ nghị sĩ Byron Donalds (Florida). Ông vẫn giữ hai cố vấn tranh cử thân Trump trong đội ngũ của mình.

Tuy vậy, ba nguồn tin thân cận cho biết Musk không còn theo sát diễn biến nội bộ Đảng Cộng hòa và hiện chủ yếu tập trung vào các công ty của mình.

Lời đe dọa lập đảng thứ ba… rồi để đấy

Sau khi rời Washington vì bất mãn với dự luật chính sách trong nước và việc đề cử Jared Isaacman làm lãnh đạo NASA bị rút lại, Musk tuyên bố sẽ lập một đảng mới để đối đầu Đảng Cộng hòa, đặt tên là “Đảng nước Mỹ”. Ngày 5/7, ông thậm chí thông báo trên mạng xã hội rằng đảng này đã “được thành lập”.

Nhưng thực tế, Musk không có bất kỳ động thái cụ thể nào.

Ngay cả trong giai đoạn căng thẳng nhất, bạn bè thân thiết nhận thấy Musk không hề hiểu rõ mức chi phí khổng lồ và sự phức tạp của việc lập một đảng chính trị có khả năng cạnh tranh, theo bốn nguồn tin từng trao đổi riêng với ông.

Từng là đồng minh thân thiết, Elon Musk và ông Trump có màn khẩu chiến công khai trên mạng xã hội sau khi tỷ phú này rời DOGE. Ảnh: Reuters.

Một số cố vấn chính trị của Musk - những người am hiểu các ngóc ngách của đảng Cộng hòa - cũng tỏ ra chần chừ. Họ e rằng việc lập đảng mới sẽ phá hỏng tương lai sự nghiệp trong bộ máy của ông Trump. Trong hậu trường, họ ngầm báo với giới chính trị Washington rằng Musk chỉ “xả bức xúc”, chứ không có ý định làm thật.

Jamie LaBranche, một ứng viên Thượng viện ít tên tuổi tại Louisiana, thậm chí gửi thư hối thúc Musk lập đảng để ông có thể tranh cử dưới danh nghĩa “đảng Nước Mỹ”. Vài tuần sau, ông nhận hồi âm từ một luật sư đại diện Musk, khẳng định ý tưởng lập đảng sẽ không được tiến hành.

Dù vậy, Musk chưa từng công khai xác nhận từ bỏ kế hoạch. Những bài đăng của ông về “Đảng Mỹ” vẫn còn trên mạng dù Musk nổi tiếng là người thường âm thầm xóa bài.

Một tương lai hậu thuẫn cho cuộc đua 2028?

Tháng 9 được xem là bước ngoặt trong quan hệ giữa Musk và ông Trump.

Musk khi đó cho biết ông được mời tham dự bữa tối cấp cao với giới công nghệ do ông Trump chủ trì. Tuy nhiên, Musk cử John Hering - một trợ lý thân cận - tham dự thay.

Tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ bị ám sát Charlie Kirk, Musk đã tiếp cận ông Trump. Hai người có cuộc trao đổi sôi nổi trong vài phút, được truyền hình ghi lại. Các nguồn tin cho biết Musk bị tác động cảm xúc mạnh bởi cái chết của Kirk. Thậm chí, ông còn đăng ảnh chụp khoảnh khắc này lên mạng xã hội.

Chỉ vài ngày sau, công ty xAI của Musk công bố đã đạt thỏa thuận với chính quyền Trump, cho phép các cơ quan liên bang sử dụng chatbot của hãng với mức phí tượng trưng. Khác với thái độ đối đầu trước đó, lần này Musk thẳng thắn ca ngợi chính quyền.

Ông Trump và Elon Musk bắt tay và có trao đổi ngắn trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk. Ảnh: Reuters.

Từ đây, ông Trump cho biết hai người “vẫn trao đổi qua lại, đôi chút”. Dù vậy, theo lời 4 quan chức trong Nhà Trắng và đội ngũ chính trị của ông Trump, cái tên Musk không còn xuất hiện thường xuyên trong các cuộc thảo luận nội bộ. Thế nhưng, một loạt biến động nhân sự gần đây lại vô tình đem đến lợi thế cho Musk.

Sergio Gor - cố vấn Nhà Trắng cấp cao mà Musk từng bực tức vì đã “gạt” Isaacman khỏi NASA - vừa được xác nhận làm Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ. Trong buổi chia tay tại Phòng Bầu dục, ông Trump dường như nhắc lại mâu thuẫn này: “Có người không ưa ông ấy lắm đâu, Sergio”.

Cùng lúc đó, Musk tiếp tục xung đột với Bộ trưởng Giao thông kiêm quyền Giám đốc NASA Sean Duffy. “Sean Dummy đang phá NASA!”, Musk đăng trên X hồi tháng trước - một lời chỉ trích công khai hiếm thấy đối với quan chức cấp nội các.

Vài tuần sau, ông Trump bất ngờ đề cử lại Isaacman lãnh đạo chương trình không gian, động thái được xem là trao thêm ảnh hưởng cho chính Musk. Vị tỷ phú không giấu nổi niềm vui và lập tức ăn mừng trên mạng xã hội.

Một nhân vật đóng vai trò then chốt trong nỗ lực hàn gắn này là Phó Tổng thống JD Vance - người mà Musk vẫn giữ thiện cảm đặc biệt. “Phó tổng thống Vance có gu tuyệt thật”, Musk viết trên X sau khi ông Vance khen ngợi Grok, chatbot AI của xAI.

Ông Vance đang được xem là ứng viên sáng giá cho cuộc đua tổng thống 2028, và các đồng minh của ông đã ngắm đến khả năng nhận được sự hậu thuẫn của Musk.

Theo hai nguồn tin am hiểu, Vance và Musk vẫn giữ liên lạc gián đoạn, ngay cả trong thời kỳ quan hệ giữa Musk và phần còn lại của chính quyền rơi vào căng thẳng.