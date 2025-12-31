Mỹ rà soát tin tình báo vụ tấn công dinh thự Tổng thống Putin

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitacre cho biết Washington đang làm rõ các tin tình báo về vụ tấn công drone vào dinh thự Tổng thống Putin tại Novgorod.

Mục tiêu của việc rà soát này nhằm xác minh chính xác các tình tiết liên quan đến vụ việc nhắm vào nơi ở của nhà lãnh đạo Nga.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các bên liên quan đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business (thuộc Fox News của Mỹ) và được phát sóng ngày 30/12, ông Whitacre nói rằng “hiện vẫn chưa rõ liệu vụ việc có thực sự xảy ra hay không”.

Ông lưu ý rằng bất kỳ một hành động nào bị coi là liều lĩnh đều ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hiện nay, trong bối cảnh phía Mỹ từng tuyên bố đã tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Quan chức này nhấn mạnh Mỹ sẽ làm rõ toàn bộ thông tin tình báo liên quan.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, vào đêm 28, rạng sáng 29/12, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tầm xa nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ toàn bộ số thiết bị nói trên và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Sau vụ việc này, Điện Kremlin ngày 30/12 thông báo Nga sẽ cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga sẽ tiếp tục đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine và chủ yếu tập trung vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 cho biết Tổng thống Putin đã thông báo với ông về vụ tấn công, đồng thời nhận định đây là hành động “không phù hợp” và “không đúng thời điểm”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của Nga về vụ tấn công trên, đồng thời cảnh báo người dân Ukraine về nguy cơ an ninh gia tăng. Ông Zelensky khẳng định Ukraine không thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể làm phương hại tới các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Sau vụ việc, một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain, đã bày tỏ quan ngại đồng thời nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Đến nay các hoạt động ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine - Nga tiếp tục được tiến hành khẩn trương, với hàng loạt tuyên bố và sáng kiến nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

Ngày 30/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các nước đồng minh của Kyiv tại Pháp vào ngày 6/1/2026. Để chuẩn bị cho hội nghị trên, các cố vấn an ninh của những nước ủng hộ Ukraine dự kiến sẽ nhóm họp trước tại Kyiv vào ngày 3/1 nhằm rà soát tài liệu và thống nhất các nội dung trước khi trình lên cấp lãnh đạo.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng có thể tiếp tục đối thoại với các đối tác châu Âu và Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo một vòng tham vấn mới theo “định dạng Berlin” sẽ diễn ra giữa đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Canada, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine. Ông nhấn mạnh nhu cầu về “sự minh bạch và trung thực từ tất cả các bên”.