Điều khiến ông Trump tức giận vào thời điểm then chốt hòa đàm Ukraine

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã “rất tức giận” khi nghe những cáo buộc từ Tổng thống Vladimir Putin rằng Kyiv đã tìm cách tấn công một nơi ở của nhà lãnh đạo Liên bang Nga - những cáo buộc mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 29/12, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Ngoại trưởng nước này, ông Sergey Lavrov cho biết trong đêm 28-29/12, Ukraine đã tiến hành “một cuộc tấn công khủng bố bằng 91 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod”.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, toàn bộ 91 thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn, không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất, đồng thời nhấn mạnh rằng dù Moskva vẫn cam kết với tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, nhưng “lập trường đàm phán của Liên bang Nga sẽ được điều chỉnh” trước những “hành động liều lĩnh” của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump “rất tức giận”

Kênh TVP World của Ba Lan sáng 30/12 cho biết hiện chưa rõ liệu ông Putin có mặt tại dinh thự này vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không, nhưng những cáo buộc trên sau đó được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhắc lại trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày 29/12, nhằm rà soát các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Ukraine diễn ra vào cuối tuần quan ở bang Florida.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS sáng 30/12 dẫn lời ông Yury Ushakov, Trợ lý về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin cho biết sau khi nghe, Tổng thống Trump bày tỏ ông “bị sốc trước thông tin này và bày tỏ sự phẫn nộ, nói rằng ông không thể tưởng tượng được những hành động điên rồ như vậy từ phía Kyiv”.

Trong khi đó, theo kênh TVP World, khi được các nhà báo hỏi về phản ứng của mình, Tổng thống Trump nói: “Tôi không thích chuyện này. Nó không tốt… Hôm nay, tôi được Tổng thống Putin cho biết về việc đó. Tôi đã rất tức giận về chuyện này”.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng vụ tấn công bị cáo buộc xảy ra đúng vào thời điểm then chốt trong nỗ lực của ông nhằm làm trung gian hòa giải giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Ông Trump nói: “Đây là một giai đoạn rất nhạy cảm. Đây không phải là thời điểm thích hợp. Tấn công thì là một chuyện, vì họ đang tấn công lẫn nhau. Nhưng tấn công vào nhà của ông ấy thì là chuyện khác. Đây không phải là lúc để làm bất kỳ điều gì như vậy”.

Khi được hỏi liệu có bằng chứng nào ủng hộ các tuyên bố của Liên bang Nga hay không, ông Trump trả lời: “Chúng ta sẽ tìm hiểu”.

Ukraine phủ nhận và cáo buộc Liên bang Nga tạo cớ

Phát biểu với báo chí, Tổng thống Zelensky cho rằng với những cáo buộc như vậy, Liên bang Nga đang tìm cách làm suy yếu những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Mỹ, đồng thời Moskva đang chuẩn bị dư luận để tấn công các tòa nhà chính phủ của Ukraine tại Kyiv.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng vụ tấn công bị cáo buộc tương đương với “khủng bố nhà nước” và cảnh báo sẽ có hậu quả.

Ông Lavrov nói: “Những hành động liều lĩnh như vậy sẽ không thể không bị đáp trả”, đồng thời cho biết các mục tiêu cho các đòn trả đũa của lực lượng vũ trang Nga đã được lựa chọn.

Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cho biết thêm rằng Liên bang Nga sẽ không rời khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.

Bình luận về phát biểu của ông Lavrov, Tổng thống Zelensky cho rằng trong một thông điệp ghi âm gửi cho các nhà báo qua WhatsApp, rằng cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Mỹ vào ngày 28/12, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được hòa bình, đã giáng một đòn vào Moskva.

Theo ông Zelensky, “rõ ràng là đối với người Nga, nếu không có bê bối giữa chúng tôi và Mỹ mà thay vào đó là có tiến triển, thì đó là một thất bại đối với họ”, đồng thời nhấn mạnh: “Họ không có khả năng tự mình chấm dứt chiến tranh; họ chỉ có thể làm điều đó dưới áp lực, vì thế họ đang tìm kiếm cớ. Tôi đã dự đoán giọng điệu của họ ngày hôm qua, nhưng họ còn đi xa hơn nữa”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: “Hôm nay, Tổng thống Trump và các nước châu Âu cần phải can thiệp và có những hành động thích hợp, đặc biệt là đối với những người hôm qua còn tuyên bố rằng họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh”.