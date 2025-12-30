Mỹ lần đầu tấn công mục tiêu ma túy trong lãnh thổ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vừa tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào khu vực bên trong lãnh thổ Venezuela, nơi một số tàu thuyền bị cho là đang bốc dỡ ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 13/12. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 29/12 tại bang Florida (Mỹ), ông Trump cho biết: "Đã có một vụ nổ lớn tại khu vực cầu cảng, nơi họ đang chất ma túy lên các con thuyền".

Ông Trump khẳng định Mỹ đã đánh trúng toàn bộ tàu thuyền cũng như khu vực triển khai hoạt động bốc dỡ ma túy, khiến địa điểm này "không còn tồn tại".

Theo Reuters, sự việc đánh dấu lần đầu tiên Mỹ thực hiện hoạt động tấn công tàu chở ma túy trên bộ, bên trong lãnh thổ Venezuela.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu rõ mục tiêu cụ thể bị tấn công cũng như cơ quan nào của Mỹ đứng sau chiến dịch. Khi được hỏi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có tham gia thực hiện cuộc tấn công này không, ông Trump từ chối xác nhận. Tổng thống Mỹ cho biết ông "biết chính xác đó là ai, nhưng sẽ không nói".

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela. Tuần trước, ông cũng đưa ra những phát biểu về chiến dịch của Mỹ nhằm vào "cơ sở ma túy lớn" tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cho đến nay, CIA, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận về các phát ngôn của Tổng thống Trump liên quan tới vụ tấn công mới nhất tại Venezuela.

Chính phủ Venezuela cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi đó, không có báo cáo độc lập nào từ Venezuela xác nhận sự việc mà ông Trump vừa đề cập.

Công ty hóa chất Primazol tại bang Zulia (Venezuela), nơi xảy ra một vụ hỏa hoạn vào đêm Giáng sinh, đã bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng vụ cháy này liên quan đến tuyên bố của ông Trump.

Việc các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ im lặng đã làm dấy lên nghi vấn rằng vụ việc có thể là một chiến dịch bí mật, điều này thường hạn chế khả năng công khai thông tin của giới chức Washington.

Theo Reuters, chiến dịch tấn công tàu chở ma túy của Mỹ đang vấp phải sự giám sát gắt gao từ Quốc hội Mỹ. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong hơn 20 cuộc tấn công của Mỹ tiến hành trên vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương.

Dưới thời ông Trump, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn trên vùng biển Caribe, với hơn 15.000 binh sĩ đã được triển khai trong khu vực.