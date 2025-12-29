Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Venezuela đánh giá cao sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội

  • Thứ hai, 29/12/2025 13:38 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tổng thống Venezuela ngày 28/12 khẳng định Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) đã đạt được mức độ sẵn sàng chiến đấu cao sau 27 tuần liên tiếp phải đối mặt với các mối đe dọa từ Mỹ.

Phát biểu tại Học viện Quân sự ở bang La Guaira trong buổi lễ cuối năm, ông Maduro cho biết FANB trong năm 2025, đặc biệt là 27 tuần gần đây, đã củng cố vai trò là một quân đội thống nhất, mang sứ mệnh giải phóng của thế kỷ XXI.

Theo Tổng thống Venezuela, trong thời gian này, sức mạnh quốc gia trên thực địa được củng cố, cùng với việc tăng cường quyền lực nhân dân, kinh tế, xã hội và bản sắc dân tộc.

Ông nhấn mạnh quân đội đã được triển khai với “trí tuệ”, “sự khôn ngoan” và “kiên nhẫn chiến lược”.

Ông Maduro đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước của các quân nhân, kêu gọi duy trì khối đoàn kết dân tộc, gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân, chuẩn bị cho chiến lược phòng vệ lâu dài.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-venezuela-danh-gia-cao-su-san-sang-cua-quan-doi-post1085567.vnp

TTXVN

Venezuela Mỹ Tổng thống Venezuela đánh giá cao sự sẵn sàng của quân đội FANB

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Nga va Trung Quoc ung ho Venezuela hinh anh

Nga và Trung Quốc ủng hộ Venezuela

17:21 23/12/2025 17:21 23/12/2025

0

Nga và Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ với Venezuela trong bối cảnh nước này phải đối mặt với việc bị Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu.

My khoa muc tieu tau cho dau gan Venezuela hinh anh

Mỹ khóa mục tiêu tàu chở dầu gần Venezuela

07:40 22/12/2025 07:40 22/12/2025

0

Mỹ tiếp tục truy đuổi tàu chở dầu bị nghi né trừng phạt gần Venezuela, đánh dấu chiến dịch thứ ba trong chưa đầy hai tuần, khiến thị trường lo ngại nguồn cung và giá dầu tăng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý