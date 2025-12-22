Mỹ khóa mục tiêu tàu chở dầu gần Venezuela

Mỹ tiếp tục truy đuổi tàu chở dầu bị nghi né trừng phạt gần Venezuela, đánh dấu chiến dịch thứ ba trong chưa đầy hai tuần, khiến thị trường lo ngại nguồn cung và giá dầu tăng.

Tuần duyên Mỹ diễn tập đổ bộ lên tàu dầu tại Michigan ngày 17/12. Ảnh: MLive Michigan.

“Mỹ đang tích cực truy đuổi một tàu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ bị trừng phạt, có liên quan đến các hoạt động né tránh lệnh cấm vận của Venezuela. Con tàu này treo cờ giả và đang chịu lệnh tịch thu theo phán quyết tư pháp”, một quan chức Mỹ cho biết trong ngày 21/12 (giờ địa phương), theo Reuters.

Một quan chức khác xác nhận tàu chở dầu này nằm trong danh sách trừng phạt, song cho biết đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa lên tàu. Theo vị này, các biện pháp chặn bắt có thể được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm việc áp sát bằng tàu hoặc máy bay.

Các quan chức, với điều kiện giấu tên, không tiết lộ vị trí cụ thể của chiến dịch cũng như danh tính con tàu đang bị truy đuổi.

Tuy nhiên, Tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard (Anh), cùng một nguồn tin an ninh hàng hải Mỹ, xác định con tàu nói trên là Bella 1 - một tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC). Con tàu này đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm ngoái, với cáo buộc có liên hệ với Iran.

Theo trang theo dõi vận tải dầu mỏ TankerTrackers.com, Bella 1 đang ở trạng thái rỗng khi tiến gần Venezuela vào ngày 21/12. Các tài liệu nội bộ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) cho thấy, vào năm 2021, con tàu này từng vận chuyển dầu thô của Venezuela sang Trung Quốc. Ngoài ra, dữ liệu giám sát tàu biển cũng cho thấy Bella 1 từng chở dầu thô của Iran.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức trước yêu cầu phản hồi của Reuters.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt một “lệnh phong tỏa” đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Chiến dịch gây sức ép của ông Trump nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, cùng hơn hai chục cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu thuyền trên Thái Bình Dương và vùng Caribe gần quốc gia Nam Mỹ này. Theo các nguồn tin, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Các quân nhân Mỹ tiến hành kiểm tra khu vực sân đỗ gần các máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ ở Ceiba, Puerto Rico, ngày 19/12. Ảnh: Reuters.

Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, cho biết trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng hai tàu chở dầu đầu tiên bị Mỹ thu giữ đều hoạt động trên thị trường chợ đen và cung cấp dầu cho các quốc gia đang chịu trừng phạt.

“Vì vậy, tôi không nghĩ người dân Mỹ cần lo ngại giá dầu sẽ tăng do các vụ thu giữ này”, ông Hassett nói trên chương trình Face the Nation của CBS.

“Chỉ có vài con tàu, và đó đều là tàu hoạt động phi pháp”, ông cho biết thêm

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng các vụ thu giữ mới có thể khiến giá dầu nhích nhẹ khi thị trường châu Á mở cửa trở lại vào ngày 22/12.

“Giá dầu có thể tăng nhẹ lúc mở cửa, bởi giới đầu tư có thể coi đây là một bước leo thang căng thẳng, với nguy cơ nhiều thùng dầu của Venezuela bị gián đoạn”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định. Ông lưu ý rằng con tàu bị chặn bắt hôm thứ Bảy không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Về phía Caracas, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố hôm 17/12 rằng hoạt động thương mại dầu mỏ của Venezuela vẫn sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc Mỹ tập trung mạnh vào các tàu chở dầu sẽ làm gia tăng rủi ro địa chính trị và nhiều khả năng gây tổn hại đến nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela.

Ông Francisco Monaldi, Giám đốc Chương trình Năng lượng Mỹ Latinh tại Viện Baker (Đại học Rice), cảnh báo tác động tiêu cực có thể đến rất nhanh, khi khối lượng xuất khẩu của Venezuela sụt giảm mạnh và các bồn chứa dầu nhanh chóng đầy lên, buộc quốc gia thành viên OPEC này phải cắt giảm sản lượng.