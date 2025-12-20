Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt lên người thân Tổng thống Venezuela

Ngày 19/12, Mỹ đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một số thành viên gia đình và cộng sự thân cận của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã trừng phạt 7 cá nhân bị cáo buộc có liên hệ với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc các cá nhân này có dính líu tới các hoạt động phi pháp về ma tuý và tham nhũng.

7 cá nhân bị nhắm tới lần này gồm cháu trai của vợ Tổng thống Maduro, với cáo buộc liên quan tới âm mưu tham nhũng tại công ty dầu khí nhà nước Venezuela. 6 người còn lại là các thành viên khác trong gia đình ông.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói thêm, ông Maduro và những người bị cáo buộc liên quan đang đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực. Theo ông, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục nhắm vào các mạng lưới hỗ trợ cho chính quyền ông Maduro.

Trong những tháng gần đây, Washington đã gia tăng đáng kể sức ép đối với Venezuela, bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự ở phía nam vùng biển Caribbean, tiến hành các chiến dịch nhắm vào các tàu bị nghi ngờ chở ma túy, bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela và tuyên bố “phong tỏa” các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào nước này.

Tổng thống Trump cũng nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành các hành động quân sự trên bộ nhằm vào Venezuela.