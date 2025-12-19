Mỹ điều tiêm kích tuần tra vùng biển giáp Venezuela

Ngày 18/12 ít nhất 4 máy bay quân sự Mỹ xuất hiện trên vùng biển trung lập ở Caribe, khu vực nằm sát biên giới Venezuela.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn một nguồn tin từ cơ quan kiểm soát không lưu cho biết, các máy bay nói trên xuất phát từ tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Đây là máy bay chiến đấu - ném bom F/A-18E Super Hornet. Chúng tiến hành các chuyến bay tuần tra trên vùng biển trung lập ngay cạnh không phận Venezuela.

Nguồn tin cho biết thêm, một ngày trước đó, các máy bay cùng loại của Mỹ đã hoạt động tại khu vực này, phối hợp với 2 máy bay trinh sát radar tầm xa có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, cũng xuất phát từ tàu sân bay.

Ngoài ra, máy bay vận tải quân sự Grumman C-2A Greyhound thường xuyên hoạt động trong vùng không phận do các cơ quan điều phối hàng không của Puerto Rico quản lý, khu vực giáp ranh với vùng thông tin bay của Venezuela. Loại máy bay này chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, thư tín và nhân sự ra vào các tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Động thái gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng biển Caribe diễn ra trong bối cảnh Washington liên tục cáo buộc Venezuela không quyết liệt ngăn chặn vấn nạn buôn lậu ma túy.

Caracas đã lên tiếng bác bỏ và cho đây là cáo buộc vô căn cứ. Hải quân Mỹ đã triển khai một cụm tác chiến hải quân lớn do tàu sân bay Gerald R. Ford dẫn đầu tại Biển Caribe cùng với một tàu ngầm hạt nhân và hơn 16.000 binh sĩ. Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều chiến dịch trên biển, đánh chìm ít nhất 20 tàu trong khu vực.

Truyền thông Mỹ gần đây liên tục đưa tin về khả năng Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của các băng nhóm ma túy trên lãnh thổ Venezuela, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Hôm 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đóng cửa không phận đối với Venezuela. Đến ngày 16/12, ông tiếp tục khẳng định Mỹ sẽ tăng cường sức ép đối với Venezuela cho đến khi Caracas “trả lại” cho Washington dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà Mỹ cho rằng đã bị “chiếm đoạt”.

Ngày 18/12, ông Trump cho biết lệnh phong tỏa mà ông áp đặt đối với Venezuela trước đó sẽ ngăn chặn những cá nhân mà phía Mỹ coi là không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ.