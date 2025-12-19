Venezuela có thể sớm phải bắt đầu đóng các giếng dầu

Caracas có thể buộc phải bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu khi nước này cạn dần không gian lưu trữ trong bối cảnh Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu vào và ra khỏi Venezuela.

Trang tin oiprice.com ngày 18/12 cho biết cùng ngày hãng Bloomberg của Mỹ dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng trung tâm lưu trữ dầu lớn nhất cùng các tàu chở dầu tại các cảng của Venezuela có thể bị lấp đầy trong vòng 10 ngày, buộc nước này phải cắt giảm sản lượng.

Trước đó trong tuần, hãng Reuters của Anh đưa tin khoảng 11 triệu thùng dầu thô của Venezuela đang bị mắc kẹt trên biển do Mỹ gia tăng các biện pháp leo thang, khiến dầu bị bán với mức chiết khấu sâu hơn và người mua yêu cầu sửa đổi các điều khoản trong các hợp đồng giao ngay.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Venezuela vốn đã sụt giảm. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính nguồn cung dầu của Venezuela trong tháng 11 đạt khoảng 860.000 thùng/ngày, giảm từ mức 1,01 triệu thùng/ngày trong tháng 10 và mức trên 1 triệu thùng/ngày trong tháng 9, thời điểm sản lượng dầu thô của Venezuela đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2019.

Các mức sụt giảm tiếp theo trong nguồn cung dầu của Venezuela được dự báo sẽ xảy ra trong tháng 12, sau các hành động của Mỹ tại vùng biển Caribe.

Sau khi bắt giữ một tàu chở dầu thô của Venezuela hồi đầu tháng này, Mỹ sẵn sàng tiếp tục thu giữ thêm các tàu khác.

Vào tuần trước, Reuters dẫn các nguồn giấu tên cho biết đã có sẵn danh sách các tàu bị nhắm mục tiêu.

Ngành dầu mỏ Venezuela còn đối mặt với gián đoạn nghiêm trọng hơn do tác động của lệnh phong tỏa tàu chở dầu đối với nguồn cung naphtha từ Liên bang Nga, loại mà Công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela (PDVSA) sử dụng để pha loãng dầu thô nặng.

Theo dữ liệu của sàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) mà Reuters dẫn lại hồi đầu tuần, ít nhất một tàu chở 32.000 tấn chất pha loãng naphtha của Liên bang Nga đang trên đường tới Venezuela vào tuần trước đã quay đầu vào cuối tuần và đang hướng sang châu Âu với lô hàng vẫn còn trên tàu.

Trong kịch bản xấu nhất đối với nguồn cung dầu thô của Venezuela, theo ước tính của Reuters, nếu có thêm các hạn chế mới và thiếu hụt chất pha loãng để giúp dầu thô nặng của Venezuela có thể xuất khẩu, Caracas có thể mất tới 500.000 thùng/ngày sản lượng dầu.

Bên cạnh đó, sự can thiệp của Mỹ vào dòng chảy dầu mỏ Venezuela đặt ra câu hỏi lớn về sự ổn định của giá năng lượng thế giới.

Theo atlanticcouncil.org ngày 17/12, cho đến nay, thị trường dầu mỏ dường như không mấy ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Giá dầu Brent đã tăng 2,5% qua đêm 16/12, lên 60 USD một thùng. Đó là một tác động khá khiêm tốn. Điều này có thể là do thị trường đã tính đến tác động của việc tăng cường hoạt động chặn bắt dầu xuất khẩu của Venezuela, do lượng dự trữ dầu mỏ dồi dào, hoặc do nhu cầu dầu mỏ yếu trong mùa đông.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn tiềm ẩn. Thông thường, việc thiếu hụt 1 triệu thùng/ngày sẽ đẩy giá dầu tăng khoảng 10 USD /thùng. Nếu lệnh phong tỏa thực thi triệt để mà không có sự bù đắp từ công suất dự trữ của OPEC, giá dầu thế giới có thể tăng thêm từ 5 đến 8 USD /thùng.