Nga lên tiếng về căng thẳng Mỹ - Venezuela

  • Thứ sáu, 19/12/2025 03:20 (GMT+7)
Ngày 18/12, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump "không mắc phải sai lầm" liên quan đến Venezuela, đồng thời bày tỏ lo ngại về các quyết định của Mỹ đe dọa hoạt động vận tải biển quốc tế.

Một khu dân cư tại Maiquetia, Venezuela ngày 1/12/2025. Ảnh: THX

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông Trump ngày 16/12 ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Chúng tôi ghi nhận sự leo thang căng thẳng liên tục và có chủ đích xung quanh Venezuela. Điều đáng lo ngại đặc biệt là tính chất đơn phương của các quyết định đe dọa đến hoạt động vận tải biển quốc tế".

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn nổi tiếng với cách tiếp cận hợp lý và thực tế, sẽ không mắc phải sai lầm nghiêm trọng".

Tuyên bố cho biết thêm Moskva ủng hộ việc bình thường hóa đối thoại giữa Washington và Caracas và hy vọng Mỹ sẽ không can thiệp vào một tình huống có thể dẫn đến "những hậu quả khó lường đối với toàn bộ Tây bán cầu", đồng thời khẳng định Nga ủng hộ "đường lối của chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro".

Cùng ngày, Điện Kremlin cũng kêu gọi các nước trong khu vực thể hiện sự kiềm chế. Phát biểu với báo giới người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi nhận thấy căng thẳng đang gia tăng trong khu vực và coi đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn". Theo ông Peskov, Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Maduro và kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh những diễn biến khó lường.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc ủng hộ yêu cầu của Venezuela về việc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) nhấn mạnh Venezuela có quyền tự mình phát triển hợp tác cùng có lợi với các quốc gia khác, và cộng đồng quốc tế hiểu và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong thư gửi HĐBA LHQ ngày 17/12, Venezuela đề nghị 15 nước ủy viên nhóm họp để thảo luận về căng thẳng giữa nước này và Mỹ. Một nhà ngoại giao LHQ cho biết khả năng cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 23/12 tới.

Hiện Mỹ đang triển khai số lượng lớn tàu chiến tại khu vực Caribe và nhiều lần cho máy bay quân sự bay dọc bờ biển Venezuela. Các lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy tại khu vực Caribe và Đông Thái Bình Dương khiến hàng chục người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Maduro và Chính phủ Venezuela kịch liệt phản đối các hành động của Mỹ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng Washington đang theo đuổi chính sách mạo hiểm nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

