Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' Venezuela

Sau lệnh phong tỏa tàu dầu Venezuela của Tổng thống Trump, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Caracas bảo vệ chủ quyền, đồng thời chỉ trích Mỹ phô trương sức mạnh quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/12, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Trung Quốc ủng hộ các nước bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc của mình.

Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh: “Venezuela có quyền phát triển một cách độc lập và hợp tác cùng có lợi với các quốc gia khác. Chúng tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ hiểu và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Trung Quốc ủng hộ yêu cầu của Venezuela về việc triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Trước đó, trong cuộc điện đàm hôm 17/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Venezuela, ông Yvan Gil, rằng Bắc Kinh ủng hộ Caracas trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, theo Sky News.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích Mỹ “bắt nạt” Venezuela sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh phong tỏa toàn diện tàu dầu. Ảnh: Reuters.

Theo ông Vương, sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng nhóm tác chiến hộ tống, là biểu hiện của “chủ nghĩa bắt nạt đơn phương”.

“Trung Quốc tin rằng cộng đồng quốc tế hiểu rõ và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Tuyên bố ủng hộ của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cuối ngày 16/12 tuyên bố đã ra lệnh “phong tỏa” các tàu chở dầu ra vào Venezuela. Ông khẳng định quân đội Mỹ sẽ duy trì hiện diện cho đến khi Caracas trả lại “toàn bộ dầu mỏ, đất đai và những tài sản khác mà họ từng lấy từ chúng ta”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, sau nhiều tháng căng thẳng leo thang tại khu vực Caribe, ông Trump cho biết Venezuela đang bị bao vây bởi “hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”.

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn từ trung tâm kiểm soát không lưu cho hay, ít nhất 5 máy bay quân sự Mỹ đang hoạt động trên vùng biển trung lập ở Caribbean, gần khu vực biên giới Venezuela. Các máy bay này được ghi nhận xuất phát từ tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Theo nguồn tin, lực lượng trên bao gồm ít nhất ba tiêm kích Boeing F/A-18E Super Hornet cùng hai máy bay trinh sát radar tầm xa, xuất hiện trong khu vực lân cận Venezuela.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R Ford khi đến vùng biển Caribbean vào cuối tháng 11. Ảnh: US Southern Command.

Tổng thống Mỹ nhiều lần cáo buộc Caracas sử dụng tàu thuyền để vận chuyển ma túy vào Mỹ, đồng thời biện minh các hành động quân sự là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Washington chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh những người thiệt mạng trên các con tàu này là “khủng bố ma túy”, như cách chính quyền Mỹ mô tả.

Về phía mình, chính phủ Venezuela cáo buộc ông Trump “vi phạm luật pháp quốc tế, thương mại tự do và nguyên tắc tự do hàng hải”, đồng thời cho rằng Mỹ đã đưa ra “một mối đe dọa liều lĩnh và nghiêm trọng” đối với quốc gia Nam Mỹ.

Caracas cũng kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp để thảo luận về “sự xâm lược liên tục của Mỹ” chống lại nước này, Reuters dẫn nội dung bức thư gửi tới cơ quan gồm 15 thành viên cho biết.