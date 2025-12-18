Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' Venezuela

  • Thứ năm, 18/12/2025 19:30 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sau lệnh phong tỏa tàu dầu Venezuela của Tổng thống Trump, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Caracas bảo vệ chủ quyền, đồng thời chỉ trích Mỹ phô trương sức mạnh quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/12, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Trung Quốc ủng hộ các nước bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc của mình.

Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh: “Venezuela có quyền phát triển một cách độc lập và hợp tác cùng có lợi với các quốc gia khác. Chúng tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ hiểu và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Trung Quốc ủng hộ yêu cầu của Venezuela về việc triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Trước đó, trong cuộc điện đàm hôm 17/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Venezuela, ông Yvan Gil, rằng Bắc Kinh ủng hộ Caracas trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, theo Sky News.

Venezuela anh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích Mỹ “bắt nạt” Venezuela sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh phong tỏa toàn diện tàu dầu. Ảnh: Reuters.

Theo ông Vương, sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng nhóm tác chiến hộ tống, là biểu hiện của “chủ nghĩa bắt nạt đơn phương”.

“Trung Quốc tin rằng cộng đồng quốc tế hiểu rõ và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Tuyên bố ủng hộ của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cuối ngày 16/12 tuyên bố đã ra lệnh “phong tỏa” các tàu chở dầu ra vào Venezuela. Ông khẳng định quân đội Mỹ sẽ duy trì hiện diện cho đến khi Caracas trả lại “toàn bộ dầu mỏ, đất đai và những tài sản khác mà họ từng lấy từ chúng ta”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, sau nhiều tháng căng thẳng leo thang tại khu vực Caribe, ông Trump cho biết Venezuela đang bị bao vây bởi “hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”.

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn từ trung tâm kiểm soát không lưu cho hay, ít nhất 5 máy bay quân sự Mỹ đang hoạt động trên vùng biển trung lập ở Caribbean, gần khu vực biên giới Venezuela. Các máy bay này được ghi nhận xuất phát từ tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Theo nguồn tin, lực lượng trên bao gồm ít nhất ba tiêm kích Boeing F/A-18E Super Hornet cùng hai máy bay trinh sát radar tầm xa, xuất hiện trong khu vực lân cận Venezuela.

Venezuela anh 2

Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R Ford khi đến vùng biển Caribbean vào cuối tháng 11. Ảnh: US Southern Command.

Tổng thống Mỹ nhiều lần cáo buộc Caracas sử dụng tàu thuyền để vận chuyển ma túy vào Mỹ, đồng thời biện minh các hành động quân sự là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Washington chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh những người thiệt mạng trên các con tàu này là “khủng bố ma túy”, như cách chính quyền Mỹ mô tả.

Về phía mình, chính phủ Venezuela cáo buộc ông Trump “vi phạm luật pháp quốc tế, thương mại tự do và nguyên tắc tự do hàng hải”, đồng thời cho rằng Mỹ đã đưa ra “một mối đe dọa liều lĩnh và nghiêm trọng” đối với quốc gia Nam Mỹ.

Caracas cũng kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp để thảo luận về “sự xâm lược liên tục của Mỹ” chống lại nước này, Reuters dẫn nội dung bức thư gửi tới cơ quan gồm 15 thành viên cho biết.

Venezuela huy động Hải quân bảo vệ tàu hàng

Trước nguy cơ Mỹ phong tỏa tàu chở dầu, Venezuela được cho là đã triển khai hải quân hộ tống các tàu vận chuyển sản phẩm dầu mỏ hướng tới châu Á

7 giờ trước

Venezuela lên án Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa dầu mỏ

Venezuela đã lên án lệnh phong tỏa dầu mỏ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng những phát ngôn can thiệp của ông cho thấy kế hoạch lâu nay của Mỹ nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

31:1880 hôm qua

Tổng thống Trump: Hạm đội Mỹ bao vây hoàn toàn Venezuela

Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, động thái được xem là bước leo thang nhằm bóp nghẹt nguồn thu dầu mỏ của nước này.

35:2088 hôm qua

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Venezuela Donald Trump Trung Quốc Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an Boeing Trung Quốc Mỹ bắt nạt tàu chở dầu phong tỏa USS Gerald R. Ford tàu sân bay

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ong Trump tuyen bo chien thang kinh te hinh anh

Ông Trump tuyên bố chiến thắng kinh tế

48 phút trước 19:09 18/12/2025

0

Tổng thống Donald Trump khẳng định kinh tế Mỹ sắp bứt phá, song thừa nhận giá cả còn cao, giữa lúc tỷ lệ ủng hộ thấp và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý