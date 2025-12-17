Tổng thống Trump: Hạm đội Mỹ bao vây hoàn toàn Venezuela

Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, động thái được xem là bước leo thang nhằm bóp nghẹt nguồn thu dầu mỏ của nước này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội tối 16/12 (giờ địa phương), ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự cho đến khi Venezuela “trả lại cho Mỹ dầu mỏ, đất đai và các tài sản”, dù không nêu rõ căn cứ cho tuyên bố này, AP cho biết.

“Venezuela đang bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội hải quân lớn nhất từng được triển khai trong lịch sử Nam Mỹ”, ông Trump viết.

Bài đăng của ông Trump trên Truth Social ngày 16/12 (giờ Mỹ).

“Lực lượng này sẽ còn tiếp tục mở rộng, và cú sốc mà họ phải hứng chịu sẽ chưa từng có tiền lệ, cho đến khi họ trả lại cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ toàn bộ dầu mỏ, đất đai và các tài sản”, ông Trump cho biết.

Quyết định leo thang của ông Trump được đưa ra chỉ một tuần sau khi lực lượng Mỹ thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela - động thái hiếm hoi diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận và chuyển mọi câu hỏi liên quan đến tuyên bố trên về Nhà Trắng.

Văn phòng báo chí của chính phủ Venezuela chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, trước khi ông Trump công bố lệnh phong tỏa, Tổng thống Maduro đã ca ngợi đất nước mình là “một quốc gia kiên cường” trước sức ép từ Mỹ.

“Venezuela đã trải qua 25 tuần lên án, đối đầu và đánh bại một chiến dịch xâm lược đa chiều, từ khủng bố tâm lý cho đến hành vi cướp biển nhắm vào tàu chở dầu”, ông Maduro phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tuyên thệ bảo vệ Tổ quốc, để trên mảnh đất này, hòa bình và hạnh phúc chung sẽ chiến thắng”.

Cùng với việc tăng cường lực lượng, Mỹ đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu thuyền trên vùng biển quốc tế ở Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Chiến dịch này - vốn đang chịu sự giám sát của cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ - đã khiến ít nhất 95 người thiệt mạng trong 25 vụ tấn công được ghi nhận.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục tuyên bố Mỹ sẽ mở rộng chiến dịch, không chỉ dừng lại trên biển mà còn tiến hành các cuộc tấn công trên bộ.

Chính quyền Trump bảo vệ chiến dịch quân sự này là thành công, cho rằng các đòn đánh đã ngăn chặn ma túy xâm nhập lãnh thổ Mỹ, đồng thời bác bỏ lo ngại rằng Washington đang vượt quá giới hạn của luật pháp quốc tế về xung đột vũ trang.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới, tàu sân bay hạt nhân lớp Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78) của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng St. Thomas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, ngày 1/12. Ảnh: US Navy.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới và hiện sản xuất khoảng 1 triệu thùng/ngày. Dầu mỏ từ lâu là nguồn sống của nền kinh tế nước này.

Kể từ khi chính quyền Trump bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ vào năm 2017, chính phủ Maduro đã dựa vào một “đội tàu bóng tối” không treo cờ để tuồn dầu thô vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Francisco Monaldi, chuyên gia dầu mỏ Venezuela tại Đại học Rice (Houston, Mỹ), khoảng 850.000 thùng trong tổng sản lượng 1 triệu thùng/ngày được xuất khẩu. Trong số này, khoảng 80% sang Trung Quốc, 15-17% sang Mỹ thông qua Tập đoàn Chevron, phần còn lại xuất sang Cuba.

Hiện vẫn chưa rõ Mỹ sẽ triển khai “lệnh phong tỏa hoàn toàn và toàn diện đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela” như thế nào.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đang có 11 tàu chiến trong khu vực, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford và nhiều tàu tấn công đổ bộ, cùng các phương tiện như trực thăng, máy bay V-22 Osprey và máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon. Những lực lượng này cho phép quân đội Mỹ giám sát chặt chẽ hoạt động hàng hải ra vào Venezuela.