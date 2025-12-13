Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Mỹ tuyên bố 'sớm' tấn công trên bộ tại Venezuela

  • Thứ bảy, 13/12/2025 07:03 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Ngày 12/12, đài NHK của Nhật Bản và tờ New York Post của Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phát động các chiến dịch trên bộ tại Venezuela.


Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 12/12, Tổng thống Donald Trump cho rằng Tren de Aragua là băng đảng bạo lực nhất xuất phát từ các nhà tù của Venezuela, đồng thời hé lộ thêm về chiến dịch tấn công nhằm vào tội phạm ma túy: “Chúng tôi sẽ bắt đầu cả trên bộ. Điều đó sẽ sớm bắt đầu trên bộ”.

Khi được hỏi liệu chiến dịch nhằm vào Venezuela hiện vẫn tập trung vào vấn đề ma túy hay đã mở rộng sang dầu mỏ, Tổng thống Trump cho rằng hoạt động buôn lậu ma túy trên biển đã giảm 92%.

Những động thái mới nhất được đưa ra sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela hồi đầu tuần này.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-tuyen-bo-som-tan-cong-tren-bo-nham-vao-toi-pham-ma-tuy-tai-venezuela-20251213064715170.htm

TTXVN

Trump Donald Trump Nhật Bản Mỹ Tổng thống Mỹ Trump tấn công tội phạm ma túy Venezuela

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

