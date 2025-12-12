Tổng thống Putin lên tiếng giữa căng thẳng Venezuela và Mỹ

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tái khẳng định sự ủng hộ của Moskva đối với Caracas trong cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Nikolas Maduro và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin.ru

Trong thông cáo hôm 11/12, được kênh Al Jazeera dẫn lại, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Liên bang Nga “Vladimir Putin bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Venezuela”.

Thông báo nêu thêm rằng nhà lãnh đạo Liên bang Nga cũng “khẳng định sự ủng hộ đối với chính sách của chính quyền Maduro nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước áp lực ngày càng gia tăng từ bên ngoài”.



Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Cùng ngày, theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ kiềm chế để tránh rơi vào một cuộc xung đột toàn diện với Venezuela, vốn có thể gây ra những hậu quả khó lường cho toàn bộ khu vực Tây Bán cầu

Về phần mình, theo kênh Al Jazeera, Chính phủ Venezuela cho biết trong một tuyên bố rằng ông Maduro và ông Putin “tái khẳng định tính chất chiến lược, vững chắc và ngày càng phát triển của quan hệ song phương”.

Tuyên bố cho biết Tổng thống Liên bang Nga tái khẳng định cam kết đối với chủ quyền Venezuela và “nhấn mạnh rằng các kênh liên lạc trực tiếp giữa hai quốc gia luôn được duy trì mở”.

Cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Maduro diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, áp giải về Mỹ khi Nhà Trắng xem xét thêm các vụ thu giữ mới.

Washington chưa chính thức nêu tên con tàu, nhưng công ty phân tích rủi ro hàng hải của Anh Vanguard cho biết tàu này dường như là tàu chở dầu thô Skipper.

Tàu Skipper bị trừng phạt năm 2022 vì bị cáo buộc giúp vận chuyển dầu cho Lực lượng Quds của Iran và Hezbollah ở Liban.

Theo hãng thông tấn Reuters của Anh, con tàu vừa bị Mỹ thu giữ rời cảng Puerto José của Venezuela trong khoảng từ ngày 4 đến 5/12, sau khi bốc khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô.

Trong phát biểu với phóng viên ngày 11/12 người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết một tàu chở dầu bị Mỹ thu giữ ngoài khơi Venezuela sẽ được đưa về một cảng của Mỹ, đồng thời gợi ý khả năng Washington có thể thu giữ thêm các tàu bị trừng phạt trong khu vực.

Bà Leavitt nói: “Con tàu sẽ được đưa đến một cảng của Mỹ, và Mỹ có ý định tịch thu số dầu đó”, đồng thời cho biết các thủ tục pháp lý phù hợp sẽ được tuân thủ.

Người phát ngôn Nhà Trắng không loại trừ khả năng tiến hành những hành động tương tự trong tương lai.

Giới quan sát đánh giá vụ thu giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela hôm 9/12 là một bước leo thang trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Theo Al Jazeera, Mỹ đã tăng cường triển khai khí tài quân sự tới vùng Caribe trong những tháng gần đây, dẫn tới đồn đoán rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đang chuẩn bị cho những động thái cứng rắn hơn nhằm vào ông Maduro.

Từ ngày 2/9 tới nay, Mỹ cũng đã tiến hành 22 cuộc không kích được biết đến nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn ma túy ở Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.

Chiến dịch ném bom này đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, gây ra làn sóng phản đối về các cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ mở rộng chiến dịch ném bom sang trên đất liền, có thể tại Venezuela, nhằm ngăn chặn những kẻ bị cáo buộc buôn ma túy.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nữa”, Tổng thống Trump nói tại cuộc họp nội các ngày 2/12 và giải thích thêm: “Bạn biết đấy, hoạt động trên bộ dễ hơn nhiều. Dễ hơn nhiều. Và chúng tôi biết tuyến đường chúng đi. Chúng tôi biết mọi thứ về chúng. Chúng tôi biết chúng sống ở đâu. Chúng tôi biết những kẻ xấu sống ở đâu, và chúng tôi cũng sẽ sớm bắt đầu chuyện đó”.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã bác bỏ tuyên bố rằng Venezuela là nguồn lớn của ma túy được tuồn vào Mỹ.

Về phần mình, theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 11/12, Venezuela từ lâu đã lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho rằng các biện pháp này là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm lật đổ ông.

Tổng thống Maduro đã bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Trump rằng ông hậu thuẫn các băng nhóm ma túy và cảnh báo Mỹ không nên phát động “một cuộc chiến điên rồ”.