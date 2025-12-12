Mỹ tiếp tục trừng phạt 4 cá nhân và 6 thực thể của Venezuela

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/12 tuyên bố trừng phạt 4 cá nhân và 6 thực thể với cáo buộc hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong thông báo phát đi chiều 11/12, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên hệ với Cartel de los Soles, tổ chức mà Mỹ đã đưa vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cho rằng ông Maduro đã gây bất ổn cho khu vực Mỹ Latinh.

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào 3 cháu trai của ông Maduro trong đó có hai người đã bị kết án. Phía Mỹ cho biết, tháng 10/2022, những người này đã được chính quyền của Tổng thống Joe Biden ân xá như một phần trao đổi tù nhân liên quan tới 7 công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela. Cũng theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, hai người cháu của ông Maduro đã trở về Venezulea và tiếp tục các hoạt động buôn bán ma túy.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng nhắm vào ngành dầu mỏ của Venezuela, ngành mang lại thu nhập chính cho quốc gia Nam Mỹ này. Ngoài chiếc tàu đã bị bắt giữ vào hôm 10/12, Mỹ tuyên bố trừng phạt thêm 1 doanh nhân và 6 công ty vận tải biển, xác định 6 tàu là tài sản bị phong tỏa.

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ được đưa ra tiếp tục gây áp lực nặng nề lên chính quyền của Tổng thống Maduro. Ngoài việc bắt giữ một tàu chở dầu, Mỹ đã liên tục có các hành động trong đó có việc triển khai hàng nghìn binh sĩ và một nhóm tàu sân bay tấn công tới vùng Caribe, cùng các chiến dịch chống buôn lậu ma túy.

Theo số liệu được công bố, quân đội Mỹ đã bắn hạ 87 người trong các cuộc tấn công nhắm vào 23 tàu nghi buôn ma túy. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần úp mở về khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ.