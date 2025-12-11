Tàu chở dầu vừa bị bắt ở Venezuela từng nhiều lần làm giả vị trí

Tàu chở dầu vừa bị lực lượng chức năng Mỹ bắt giữ ở ngoài khơi Venezuela được phát hiện từng nhiều lần sử dụng thủ thuật đánh lừa hệ thống theo dõi để che giấu di chuyển bất thường.

Tàu chở dầu Skipper, xuất hiện trong ảnh vệ tinh ngày 27/11 khi cách bờ biển Venezuela khoảng 6 hải lý trong khi tín hiệu vị trí mà con tàu phát đi thời điểm đó lại cho thấy nó đang ở ngoài khơi Guyana, cách hàng trăm hải lý. Ảnh: Airbus.

Phân tích của New York Times dựa trên ảnh vệ tinh và hình chụp hiện trường cho thấy tàu chở dầu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Venezuela hôm 10/12 (giờ địa phương) có thể đã cố tình che giấu vị trí thật bằng cách phát tín hiệu định vị giả.

Dù giới chức Mỹ không công bố tên tàu, một quan chức nói với tờ Times rằng đó là tàu Skipper. Dữ liệu từ thiết bị phát tín hiệu AIS báo rằng Skipper đang neo đậu trên Đại Tây Dương, gần Guyana và Suriname. Tuy nhiên, phân tích của Times cho thấy từ cuối tháng 10 đến ít nhất ngày 4/12, con tàu thực tế ở ngoài khơi Venezuela, cách đó hàng trăm hải lý.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 18/11 cũng ghi lại cảnh con tàu đang neo tại cảng dầu José của Venezuela, trong khi hệ thống định vị lại hiển thị vị trí hoàn toàn khác.

Vị trí này tiếp tục được xác nhận qua một bức ảnh chụp từ đất liền khi tàu đang bốc dỡ dầu. Tác giả bức ảnh là TankerTrackers.com - công ty chuyên theo dõi hoạt động vận tải dầu toàn cầu. Trong ảnh, thân tàu chìm sâu xuống mặt nước, cho thấy nó đang chở lượng hàng lớn, ước tính 1,8-1,9 triệu thùng dầu.

Chiều 10/12, Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi đăng trên mạng xã hội một đoạn video được cho là ghi lại chiến dịch bắt giữ. New York Times chưa thể xác minh độc lập, nhưng hình ảnh cho thấy trực thăng bay quần trên tàu và các nhân viên vũ trang đáp dây xuống boong.

Theo TankerTrackers.com, Skipper thường xuyên vận chuyển dầu từ các quốc gia bị Mỹ áp lệnh trừng phạt, với dữ liệu theo dõi thể hiện nhiều chuyến đi tới Iran và Venezuela trong hai năm qua.

“Skipper đã vận chuyển gần 13 triệu thùng dầu Iran và Venezuela kể từ khi gia nhập ‘đội tàu bóng tối’ năm 2021”, ông Samir Madani, đồng sáng lập TankerTrackers.com, cho biết. Thuật ngữ “đội tàu bóng tối” ám chỉ các tàu cố tình che giấu hoặc làm sai lệch vị trí thực.

Ông Madani cho biết thêm, năm 2024, khi chịu sự kiểm soát của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, con tàu đã vận chuyển dầu Iran đến Syria, tiếp tay duy trì cuộc nội chiến kéo dài.

Từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, Skipper tiếp tục chuyển gần 2 triệu thùng dầu thô Iran sang Trung Quốc.

Dưới cái tên trước đây, con tàu từng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt năm 2022. Khi đó, Washington cáo buộc nó thuộc mạng lưới buôn lậu dầu quốc tế “hỗ trợ tài chính” cho lực lượng Hezbollah tại Lebanon và đơn vị Quds Force thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.