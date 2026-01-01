UAV Ukraine bị chặn gần Moscow khi ông Putin đọc thông điệp Năm mới

Giới chức Nga cho biết UAV tầm xa bị đánh chặn khi hướng về thủ đô Moscow trong đêm Giao thừa, đúng thời điểm Tổng thống Putin đang phát biểu chào Năm mới. Không có thương vong hay thiệt hại vật chất được ghi nhận.

Lực lượng thực thi pháp luật đứng gác gần tháp Spasskaya của Điện Kremlin và Nhà thờ Thánh Basil trong lễ mừng Năm mới tại trung tâm Moscow, Nga, ngày 31/12/2025. Ảnh: Reuters.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông báo trên Telegram lúc 23h55 ngày 31/12 rằng lực lượng phòng không Nga đã phá hủy một UAV đang bay về phía thủ đô. Ít phút sau thời khắc bước sang năm mới, một UAV khác tiếp tục bị bắn hạ.

Theo ông Sobyanin, thêm 7 UAV nữa bị đánh chặn trong khoảng từ 2h đến 4h sáng cùng ngày. Các lực lượng khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường để xử lý. Hoạt động bay tại sân bay Domodedovo đã tạm thời bị đình chỉ để phòng ngừa rủi ro.

Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau một đợt tấn công bằng UAV khác nhằm vào khu vực Moscow. Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov cho biết trong vụ việc trước đó, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 21 UAV. Một người đàn ông 57 tuổi bị thương do trúng mảnh đạn ở lưng và tay.

Trong những tháng gần đây, Ukraine nhiều lần tiến hành tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu dân cư. Moscow cáo buộc đây là những hành động “khủng bố” mang tính liều lĩnh.

Phía Nga cho biết đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy giảm năng lực sản xuất UAV và vũ khí của Kyiv.

Các đợt tấn công UAV mới nhất diễn ra sau vụ việc nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod vào đêm 28–29/12. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên án đây là hành vi “khủng bố nhà nước”, đồng thời Moscow tuyên bố sẽ có phản ứng “không mang tính ngoại giao” trước vụ việc này.