Tổng thống Pháp: Năm 2026 phải là năm của hiệu quả và trách nhiệm

Tối 31/12, theo giờ địa phương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu nhân dịp năm mới 2026, trong đó nhấn mạnh tới việc bảo đảm ổn định thể chế trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Chính phủ Pháp sẽ quyết tâm thực hiện nhiều chương trình và kế hoạch lớn trong năm 2026.

“Năm nay được xác định là một năm hành động thiết thực, với trọng tâm hoàn thành các dự án lớn. Chính phủ sẽ khởi động chương trình nghĩa vụ quân sự nhằm tăng cường sự tham gia của thanh niên và củng cố mối liên kết giữa quân đội với toàn xã hội. Pháp cũng sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tác động của mạng xã hội, đồng thời hoàn tất tiến trình lập pháp về quyền được chết”, Tổng thống Macron nói.

Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027, ông Macron cho biết dù không thể tái tranh cử theo quy định Hiến pháp, song ông cam kết sẽ tiếp tục làm việc trách nhiệm, hiệu quả và đảm bảo cuộc bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất.

“Tôi sẽ tiếp tục làm việc đến phút cuối nhiệm kỳ và nỗ lực hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm mà các bạn đã giao phó, đồng thời bảo đảm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong điều kiện ổn định và minh bạch, đặc biệt là không bị tác động bởi bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài”.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Macron tái khẳng định cam kết lâu dài của Pháp đối với Ukraine, coi việc hỗ trợ Kyiv không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là lợi ích chiến lược trực tiếp của châu Âu.

Ông Macron nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể đạt được khi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được tôn trọng, đồng thời kêu gọi các đối tác châu Âu tăng cường phối hợp nhằm xây dựng các cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine, nhất là tại cuộc họp của “Nhóm Liên minh thiện chí” sắp diễn ra tại Paris vào ngày 6/1 tới.

Giới phân tích cho rằng, thông điệp năm mới của Tổng thống Macron phản ánh rõ toan tính chiến lược nhằm củng cố di sản chính trị trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ, đồng thời hạn chế tối đa những xáo trộn về thể chế trong quá trình chuyển giao quyền lực sắp tới tại Pháp.