Mỹ 'đốt' hàng chục tỷ USD vào vòng xoáy chiến tranh Iran

Chiến dịch quân sự "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" của Mỹ nhắm vào Iran đặt ra bài toán hóc búa cho Washington về khả năng duy trì kho vũ khí và gánh nặng tài khóa khổng lồ.

Một chiếc F/A-18E Super Hornet di chuyển trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (lớp Nimitz) thuộc Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Al Jazeera, sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận sự tham gia của Mỹ vào chiến dịch tấn công quy mô lớn bên trong lãnh thổ Iran nhằm xóa sổ năng lượng hạt nhân và chương trình tên lửa của Tehran, quy mô của cuộc chiến đã hiện rõ qua những con số kinh hoàng.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chỉ tính từ ngày thứ Bảy đến nay, liên quân đã không kích hơn 1.250 mục tiêu và phá hủy 11 tàu chiến của Iran.

Cuộc tấn công cũng đã cướp đi sinh mạng của Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei ngay trong đợt hỏa lực đầu tiên. Tính đến thứ Hai, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran báo cáo đã có ít nhất 555 người thiệt mạng tại 130 địa điểm trên khắp cả nước.

Để triển khai chiến dịch này, Mỹ đã huy động hơn 20 hệ thống vũ khí tân tiến trải dài trên các mặt trận không quân, hải quân và lục quân. Lực lượng không quân đóng vai trò chủ đạo với sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược B-1 và B-2 Spirit (dùng để tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân), cùng dàn tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm như F-35 Lightning II và F-22 Raptor.

Bên cạnh đó, các dòng máy bay F-15, F-16, F/A-18 Super Hornet và máy bay tấn công A-10 cũng được xác nhận tham gia trực tiếp. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Mỹ đưa vào thực chiến dòng drone giá rẻ LUCAS (được mô phỏng từ thiết kế của Iran) bên cạnh các UAV MQ-9 Reaper, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, hệ thống pháo phản lực HIMARS và tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến.

Tuy nhiên, rủi ro chiến trường đã xuất hiện khi có ít nhất 3 chiếc F-15 của Mỹ bị bắn rơi tại Kuwait trong một sự cố được cho là "quân ta bắn quân mình".

Theo báo cáo Costs of War 2025 của Đại học Brown, trước khi chiến dịch này bắt đầu, Mỹ đã chi khoảng 21,7 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel kể từ tháng 10/2023. Nếu cộng thêm các hoạt động hỗ trợ tại Yemen và khu vực rộng lớn hơn, tổng chi phí đã dao động từ 31,35 tỷ đến 33,77 tỷ USD .

Riêng đối với chiến dịch Epic Fury, các chuyên gia ước tính Washington đã tiêu tốn khoảng 779 triệu USD chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Việc dàn quân và điều động hàng chục tàu chiến trước đó cũng ngốn thêm khoảng 630 triệu USD . Theo Trung tâm An ninh Mỹ, việc vận hành một nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Gerald R. Ford tiêu tốn khoảng 6,5 triệu USD mỗi ngày.

Với cam kết nâng ngân sách quốc phòng Mỹ lên 1,5 nghìn tỷ USD của ông Trump, con số này được coi là có thể duy trì về mặt tài chính nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi về mặt đạo đức xã hội.

Dù ngân sách có thể đáp ứng, nhưng các chuyên gia cảnh báo thách thức thực sự nằm ở số lượng vũ khí tồn kho, đặc biệt là các tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo như Patriot hay SM-6. Christopher Preble, chuyên gia từ Trung tâm Stimson, nhận định rằng với tốc độ đánh chặn hiện nay, kho dự trữ của Mỹ có thể không trụ vững quá vài tuần.

Điều này trở nên nghiêm trọng hơn khi các loại vũ khí này vốn đã được lên kế hoạch chuyển cho Ukraine hoặc dự phòng cho các tình huống khẩn cấp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Do quy trình sản xuất các tên lửa tinh vi này rất phức tạp và chậm chạp, Washington đang đứng trước nguy cơ "trống kho" nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và biến thành một cuộc chiến tiêu hao bất đối xứng.