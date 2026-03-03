Mỹ: Iran từng khoe đủ urani cho 11 bom hạt nhân

Phía Mỹ cho biết Iran mở đầu đàm phán bằng tuyên bố đủ urani cho 11 bom hạt nhân và bác bỏ đề xuất ngừng làm giàu 10 năm, khiến tiến trình sớm bế tắc.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên Fox News, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết phía Iran xác nhận họ kiểm soát khoảng 460 kg urani làm giàu ở mức 60% - ngưỡng kỹ thuật được đánh giá là có thể nhanh chóng nâng lên cấp độ vũ khí.

“Ngay trong cuộc gặp đầu tiên, họ nói không chút do dự rằng số urani đó có thể tạo ra 11 quả bom hạt nhân”, ông kể lại.

Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh lập trường của Washington rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ” trong các đợt không kích trước đó, vì vậy Tehran sẽ không còn đủ hạ tầng để chuyển lượng vật liệu này thành vũ khí.

Theo ông Witkoff, phái đoàn Iran tỏ ra “tự hào” vì đã vượt qua nhiều cơ chế giám sát quốc tế để đạt tới ngưỡng năng lực nói trên, đồng thời khẳng định họ có “quyền không thể tước bỏ” trong việc làm giàu nhiên liệu hạt nhân.

“Chúng tôi đáp lại rằng Tổng thống của chúng tôi cũng tin chúng tôi có quyền bất khả xâm phạm để ngăn chặn các ông”, ông Witkoff nói, cho biết ông và Jared Kushner đã nhìn nhau đầy lo ngại sau màn trao đổi căng thẳng.

Ông tiếp tục đánh giá lượng urani làm giàu cao mà Iran tích trữ có thể được nâng lên cấp độ vũ khí chỉ trong vòng 7-10 ngày, dù điều đó vẫn đòi hỏi hạ tầng hạt nhân hoàn chỉnh - điều mà Mỹ khẳng định đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công năm 2025.

Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử ông và ông Kushner tham gia đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận toàn diện, yêu cầu Iran chấm dứt chương trình tên lửa, ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, giải thể hải quân để bảo đảm tự do hàng hải và dừng hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.

“Chúng tôi bước vào bàn đàm phán với thiện chí. Nhưng rất nhanh nhận ra điều đó gần như bất khả thi, có lẽ ngay sau cuộc họp thứ hai. Dù vậy, chúng tôi vẫn quay lại lần thứ ba để thử thêm lần cuối”, ông nói, đồng thời cho rằng Iran muốn Mỹ phát đi tín hiệu tích cực sau các cuộc gặp, trong khi thực tế “đó không phải là một cuộc họp tích cực”.

Ông Witkoff cũng tiết lộ Washington từng đề xuất phương án Iran ngừng làm giàu urani trong 10 năm, đổi lại Mỹ sẽ chi trả nhiên liệu hạt nhân phục vụ nhu cầu dân sự. Đề xuất này bị Tehran “bác bỏ thẳng thừng”, theo lời ông.

“Điều đó cho thấy họ không có ý định từ bỏ làm giàu, ngoài mục tiêu cuối cùng là vũ khí hóa”, đặc phái viên Mỹ nhận định.

Một số hư hại được ghi nhận tại cơ sở hạt nhân Nataz sau trận không kích của Mỹ và Iran ngày 2/3. Ảnh: Vantor.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cơ quan này chưa có dấu hiệu cho thấy các cơ sở hạt nhân Iran bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây.

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Thống đốc IAEA, ông Grossi nói: “Cho đến thời điểm này, chúng tôi không có chỉ dấu nào cho thấy các cơ sở hạt nhân, bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Lò phản ứng Nghiên cứu Tehran hay các cơ sở thuộc chu trình nhiên liệu khác, bị trúng đòn hoặc hư hại”.

Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại IAEA cho biết cơ sở làm giàu Natanz đã bị nhắm mục tiêu một ngày trước đó. Ông Grossi nói thêm rằng các nỗ lực liên hệ với cơ quan quản lý hạt nhân Iran vẫn chưa nhận được phản hồi và IAEA hy vọng kênh liên lạc thiết yếu này sẽ sớm được khôi phục.

Hiện phía Iran chưa lập tức bình luận về những phát biểu mới của đặc phái viên Mỹ. Trước đó, Tehran nhiều lần phủ nhận theo đuổi vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.