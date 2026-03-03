Tổng thống Mỹ trình Quốc hội báo cáo chiến dịch không kích Iran

Ngày 2/3, Nhà Trắng công bố thư chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Charles Grassley, thông báo hành động quân sự tại Iran hôm 28/2 theo thẩm quyền của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết ông đã thông báo riêng cho Quốc hội về việc điều chỉnh trạng thái của các lực lượng Mỹ nhằm đáp lại các mối đe dọa phát sinh từ căng thẳng với Iran.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nhấn mạnh sau nhiều nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả, mối đe dọa đối với Mỹ và đồng minh trở nên "không thể chấp nhận". Vì vậy, theo chỉ thị của ông, ngày 28/2/2026, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Iran, trong đó có các căn cứ tên lửa đạn đạo, cơ sở hàng hải, hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Tổng thống Trump nhấn mạnh các cuộc không kích được thực hiện nhằm bảo vệ quân nhân Mỹ trong khu vực, bảo vệ lãnh thổ Mỹ, thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và củng cố quyền tự vệ tập thể của các đồng minh, bao gồm Israel.

Ông Trump cũng khẳng định không có lực lượng bộ binh Mỹ tham gia các đòn tấn công và chiến dịch được hoạch định nhằm giảm thiểu thương vong dân sự, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và vô hiệu hóa các hoạt động của Iran.

Trong phần tiếp theo, Tổng thống Trump cho biết Mỹ mong muốn hòa bình nhanh chóng và bền vững, nhưng hiện chưa thể xác định toàn bộ phạm vi và thời gian của các hoạt động quân sự cần thiết. Ông tuyên bố lực lượng Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng để giải quyết các mối đe dọa.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng viện dẫn thẩm quyền hiến định của mình với tư cách Tổng tư lệnh và người đứng đầu nhánh hành pháp để ra lệnh hành động, đồng thời cho biết báo cáo được đệ trình phù hợp với Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh nhằm bảo đảm Quốc hội được thông tin đầy đủ.

Văn kiện này xác nhận "Epic Fury" không chỉ là chiến dịch quân sự, mà còn được đặt trong khuôn khổ pháp lý và hiến định rõ ràng. Nhà Trắng nhấn mạnh sự phối hợp giữa hành pháp và lập pháp trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.