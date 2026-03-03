Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Mỹ trình Quốc hội báo cáo chiến dịch không kích Iran

  • Thứ ba, 3/3/2026 14:00 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Ngày 2/3, Nhà Trắng công bố thư chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Charles Grassley, thông báo hành động quân sự tại Iran hôm 28/2 theo thẩm quyền của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết ông đã thông báo riêng cho Quốc hội về việc điều chỉnh trạng thái của các lực lượng Mỹ nhằm đáp lại các mối đe dọa phát sinh từ căng thẳng với Iran.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nhấn mạnh sau nhiều nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả, mối đe dọa đối với Mỹ và đồng minh trở nên "không thể chấp nhận". Vì vậy, theo chỉ thị của ông, ngày 28/2/2026, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Iran, trong đó có các căn cứ tên lửa đạn đạo, cơ sở hàng hải, hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Tổng thống Trump nhấn mạnh các cuộc không kích được thực hiện nhằm bảo vệ quân nhân Mỹ trong khu vực, bảo vệ lãnh thổ Mỹ, thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và củng cố quyền tự vệ tập thể của các đồng minh, bao gồm Israel.

Ông Trump cũng khẳng định không có lực lượng bộ binh Mỹ tham gia các đòn tấn công và chiến dịch được hoạch định nhằm giảm thiểu thương vong dân sự, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và vô hiệu hóa các hoạt động của Iran.

Trong phần tiếp theo, Tổng thống Trump cho biết Mỹ mong muốn hòa bình nhanh chóng và bền vững, nhưng hiện chưa thể xác định toàn bộ phạm vi và thời gian của các hoạt động quân sự cần thiết. Ông tuyên bố lực lượng Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng để giải quyết các mối đe dọa.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng viện dẫn thẩm quyền hiến định của mình với tư cách Tổng tư lệnh và người đứng đầu nhánh hành pháp để ra lệnh hành động, đồng thời cho biết báo cáo được đệ trình phù hợp với Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh nhằm bảo đảm Quốc hội được thông tin đầy đủ.

Văn kiện này xác nhận "Epic Fury" không chỉ là chiến dịch quân sự, mà còn được đặt trong khuôn khổ pháp lý và hiến định rõ ràng. Nhà Trắng nhấn mạnh sự phối hợp giữa hành pháp và lập pháp trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-de-trinh-quoc-hoi-bao-cao-ve-chien-dich-khong-kich-iran-post1096598.vnp

TTXVN

iran Donald Trump Israel Mỹ Trung Đông Iran iran trung đông Israel Trump

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Nhung vu khi quyet dinh so phan cua Iran hinh anh

Những vũ khí quyết định số phận của Iran

18 giờ trước 13:26 3/3/2026

0

Sau đòn không kích của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng, Tehran đáp trả bằng loạt tấn công tên lửa và cảnh báo mở rộng xung đột ra toàn khu vực.

Vung Vinh hoi thuc ong Trump 'dung tay' hinh anh

Vùng Vịnh hối thúc ông Trump 'dừng tay'

18 giờ trước 13:48 3/3/2026

0

Hai nước vùng Vịnh tăng tốc vận động hậu trường, vừa kêu gọi giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Iran, vừa khẩn trương củng cố phòng không trước rủi ro trả đũa.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý