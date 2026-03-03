Ngoại trưởng Iran tố Mỹ tấn công vì 'lợi ích Israel'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Washington đã tham chiến “thay mặt Israel”, bác bỏ hoàn toàn lập luận của Mỹ về mối đe dọa từ Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

“Ông Rubio đã thừa nhận điều mà tất cả chúng tôi đều biết: Mỹ bước vào một cuộc chiến do lựa chọn, vì lợi ích Israel. Không hề tồn tại cái gọi là ‘mối đe dọa Iran’”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X, theo Al Jazeera.

Phản ứng này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố lời giải thích mới về quyết định bất ngờ tham chiến của Washington. Theo ông Rubio, việc Israel quyết tâm tấn công Iran và khả năng chắc chắn rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ trong khu vực đã buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải tiến hành các đòn phủ đầu.

Trước đó, phát biểu tại Điện Capitol, ông Rubio cho biết Mỹ đã biết trước kế hoạch hành động của Israel và nhận định rằng Iran sẽ trả đũa các tài sản Mỹ tại Trung Đông.

“Chúng tôi biết Israel sẽ hành động. Chúng tôi biết điều đó sẽ kích hoạt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Nếu không ra tay trước khi họ phóng đòn, thương vong của chúng tôi sẽ lớn hơn”, ông nói.

Phó Tổng thống JD Vance, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Mỹ là bảo đảm “Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

“Tổng thống muốn gửi thông điệp rõ ràng tới Iran và thế giới rằng ông sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu tối quan trọng này”, ông Vance nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước giới truyền thông trong ngày họp báo dành cho các lãnh đạo Quốc hội về tình hình ở Iran, tại Đồi Capitol ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, kể từ khi xung đột nổ ra, các mục tiêu mà ông Trump đề cập khá đa dạng: từ phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo, hải quân Iran, ngăn chặn chương trình hạt nhân cho đến cắt đứt mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực.

Lập luận của chính quyền Trump vấp phải phản ứng trái chiều tại Quốc hội. Trong cuộc họp kín đầu tiên với các nghị sĩ kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu cuối tuần qua, ông Rubio cùng Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã trình bày về cơ sở hành động quân sự.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích: “Đây là cuộc chiến của ông Trump. Một cuộc chiến do lựa chọn. Ông ấy không có chiến lược, không có đích đến".

Sau buổi họp, ông Schumer cho biết phần giải trình “hoàn toàn không thỏa đáng” và thậm chí làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mark Warner, bày tỏ lo ngại việc Mỹ để Israel “kéo” mình vào một cuộc chiến mới. Ông nhấn mạnh: “Không có mối đe dọa cận kề nào từ Iran đối với nước Mỹ. Có mối đe dọa với Israel. Nếu chúng ta coi hai điều đó là tương đương, thì chúng ta đang bước vào vùng chưa từng có tiền lệ”.

Ngược lại, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bảo vệ quyết định của Tổng thống, cho rằng đây là “chiến dịch phòng vệ”. Ông lập luận Israel phải hành động trước “mối đe dọa mang tính sống còn” và Mỹ không thể đứng ngoài.