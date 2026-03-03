Di sản UNESCO Golestan trúng hỏa lực Mỹ - Israel

Tuy nhiên, toàn bộ hiện vật bảo tàng đã được chuyển vào hầm lưu trữ kiên cố.
Tại hiện trường, ông Reza Salehi-Amiri, Bộ trưởng Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ của Iran, khẳng định việc tàn phá khu phức hợp không chỉ nhắm vào một công trình kiến trúc, mà còn là đòn tấn công trực diện vào "bản sắc văn hóa và dân tộc" của Iran.
Đây là trung tâm quyền lực lâu đời của Iran, bắt đầu từ thời kỳ dời đô về Tehran dưới triều đại Qajar và tiếp tục duy trì vị thế dưới thời Pahlavi.
Vấn đề Trung Đông
