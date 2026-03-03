Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Di sản UNESCO Golestan trúng hỏa lực Mỹ - Israel

  • Thứ ba, 3/3/2026 13:26 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Cung điện Golestan - di sản UNESCO và là biểu tượng quyền lực của Iran - đã bị hư hại nặng nề sau các đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel.

Tuy nhiên, toàn bộ hiện vật bảo tàng đã được chuyển vào hầm lưu trữ kiên cố.

Tại hiện trường, ông Reza Salehi-Amiri, Bộ trưởng Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ của Iran, khẳng định việc tàn phá khu phức hợp không chỉ nhắm vào một công trình kiến trúc, mà còn là đòn tấn công trực diện vào "bản sắc văn hóa và dân tộc" của Iran.

Đây là trung tâm quyền lực lâu đời của Iran, bắt đầu từ thời kỳ dời đô về Tehran dưới triều đại Qajar và tiếp tục duy trì vị thế dưới thời Pahlavi.

Minh Anh

