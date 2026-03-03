Trùm ma túy khét tiếng Mexico được an táng trong quan tài vàng

Quan tài mạ vàng - biểu tượng cho sự xa hoa và quyền lực tột đỉnh của trùm ma túy El Mencho - đã được di chuyển đến nghĩa trang dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của thiết giáp và quân đội.

Thủ lĩnh nhóm băng đảng lớn nhất Mexico, "El Mencho", được chôn cất trong một quan tài mạ vàng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của quân đội.

Quan tài của trùm băng đảng El Mencho được mạ vàng xa hoa. Ảnh: Parriva.

Theo CNN, chính quyền liên bang Mexico cho biết lễ chôn cất Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho", thủ lĩnh băng đảng Jalisco Thế hệ Mới (CJNG) vừa diễn ra hôm 2/3 tại nghĩa trang Recinto de la Paz ở Zapopan, vùng ngoại ô thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco.

Trong những giờ phút cuối cùng đưa tiễn ông trùm, bầu không khí tại nghĩa trang đặc biệt căng thẳng với sự hiện diện dày đặc của binh sĩ quân đội và lực lượng an ninh liên bang nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động quá khích nào từ các thành viên băng đảng.

Trước đó, một lễ tang kín đáo đã được tổ chức vào ngày 1/3 tại một nhà tang lễ địa phương. Tại đây, nhiều vòng hoa khổng lồ liên tục được chuyển đến nhưng tuyệt nhiên không ghi tên người gửi, một dấu hiệu cho thấy sự sợ hãi hoặc lòng trung thành ẩn danh từ mạng lưới của CJNG.

Cuộc đời của El Mencho chấm dứt vào ngày 21/2 vừa qua sau một chiến dịch đột kích phối hợp giữa đặc nhiệm Mexico và tình báo Mỹ nhắm vào một biệt thự nghỉ dưỡng tại bang Jalisco.

Cái chết của ông trùm ngay lập tức châm ngòi cho một làn sóng báo thù đẫm máu trên khắp các bang của Mexico. Theo thống kê sơ bộ, hơn 70 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các tay súng băng đảng kể từ khi chiến dịch truy quét bắt đầu.

Sự sụp đổ của El Mencho diễn ra trong bối cảnh áp lực địa chính trị từ Washington đang ở mức cực đại. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích người đồng cấp Mexico Claudia Sheinbaum vì chưa quyết liệt trong việc ngăn chặn dòng chảy fentanyl và ma túy tổng hợp vào Mỹ.

Phía Washington đã chính thức liệt CJNG vào danh sách tổ chức khủng bạo lực bậc nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc vận chuyển hàng tấn chất gây nghiện vào lãnh thổ Mỹ mỗi năm.

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico hiện từ chối công bố thêm các chi tiết cụ thể về nơi chôn cất để đảm bảo an ninh quốc gia.

Trong khi đó, các chiến dịch quân sự vẫn đang được triển khai rầm rộ tại Jalisco và những khu vực lân cận nhằm xóa sổ các nhân vật cấp cao còn lại của băng đảng CJNG. Dù El Mencho đã nằm sâu dưới lòng đất, giới chức trách lo ngại một cuộc chiến tranh giành quyền lực mới sẽ bùng nổ trong nội bộ tổ chức tội phạm này, khiến bóng đen bạo lực vẫn tiếp tục bao trùm Mexico.