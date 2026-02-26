Bên trong 'tổ ấm' của trùm ma túy Mexico

|
Căn biệt thự có tường đá, mái ngói đỏ nằm tại Tapalpa, thuộc bang Jalisco, miền tây Mexico. Khu vực này nổi tiếng về du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng với những sân golf và hồ nước.
Tổ ấm của El Mencho cao hai tầng, nằm trong khu nghỉ dưỡng khép kín Tapalpa Country Club. Đây là khu nghỉ dưỡng nằm trên đồi, gồm nhiều căn biệt thự biệt lập. Ảnh chụp tại hiện trường nơi El Mencho lưu lại cho thấy khu bếp rất bừa bộn. Giường ngủ cũng không được dọn dẹp gọn gàng.
Hiện trường bên trong biệt thự cho thấy El Mencho đã ẩn náu lâu ngày với kho dự trữ thực phẩm và thuốc men dồi dào. Ngoài các nhu yếu phẩm, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều thuốc trị chứng mất ngủ, đau nửa đầu, trào ngược dạ dày và nấm ngứa. Phần lớn dược phẩm và đồ dùng cá nhân vẫn còn nguyên trong bao bì nhựa tại thời điểm đặc nhiệm Mexico đột kích.
Bên trong căn biệt thự còn có một ban thờ tạm đặt tượng Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Jude Thaddeus. Đáng chú ý, một đoạn Kinh Thánh về niềm tin vào Chúa cũng được chép tay trên tờ giấy trắng đặt ngay cạnh ban thờ.
Những ngày cuối đời, El Mencho ẩn náu trong căn biệt thự này cùng một người tình. Hai người gần như không bước chân ra khỏi biệt thự.
Theo giới chức Mexico, El Menchođã bị lực lượng đặc nhiệm quân đội bắn hạ khi đang cố trốn chạy qua khu vườn phía sau biệt thự. Cái chết của tên trùm này gây chấn động mạnh đến an ninh quốc gia, nhưng tình hình hiện đã dần ổn định.
Bộ trưởng Quốc phòng Ricardo Trevilla cho biết nơi ẩn náu của El Mencho bị lộ sau khi quân đội theo dấu bạn gái tên trùm thông qua một người thân tín. Trong cuộc đột kích, El Mencho bị thương nặng và tử vong ngay trên trực thăng trong quá trình di chuyển cấp cứu.
Cái chết của El Mencho để lại khoảng trống quyền lực lớn, làm bùng phát các cuộc chiến giành địa bàn giữa những phe phái đối địch. Đáp trả chiến dịch của Chính phủ, băng đảng CJNG đã tuyên bố đối đầu trực diện với Tổng thống Claudia Sheinbaum, người vừa triệt hạ trùm ma túy khét tiếng nhất tại nước này.