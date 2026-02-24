Em trai cùng đồng bọn trùm ma túy khét tiếng Mexico sa lưới Mỹ

Gần 100 thủ lĩnh và thành viên băng đảng, trong đó có em trai trùm CJNG El Mencho, bị Mexico bí mật bàn giao cho Mỹ xét xử sau khi ông Trump liệt các băng đảng này là tổ chức khủng bố.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, sau khi ông Trump liệt các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài năm ngoái và gia tăng sức ép buộc Mexico hợp tác, chính phủ nước này đã chuyển giao 92 nghi phạm truy nã sang Mỹ để hầu tòa, chỉ ít lâu trước chiến dịch truy quét đẫm máu tại bang Jalisco, New York Post cho biết.

Trong số đó có em trai của Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes - thủ lĩnh tàn bạo của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - người bị quân đội Mexico tiêu diệt hôm 22/2.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhiều bị cáo trong số 92 người này từng bị Mỹ yêu cầu dẫn độ nhưng không được đáp ứng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

“Như Tổng thống Donald Trump đã khẳng định, các băng đảng là tổ chức khủng bố và Bộ Tư pháp quyết tâm xóa sổ các cartel cùng các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia”, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tuyên bố khi đợt bàn giao đầu tiên bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái.

Bà nhấn mạnh các công tố viên sẽ truy tố những đối tượng này “đến cùng theo luật định”, nhằm tri ân các nhân viên thực thi pháp luật đã cống hiến, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ người dân trước hiểm họa từ các cartel bạo lực.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Mexico đã mở chiến dịch truy bắt hàng chục tội phạm bị truy nã sau khi chính quyền Trump phát đi tín hiệu rõ ràng rằng Washington sẽ xử lý vấn đề này quyết liệt hơn. “Đây là một cột mốc nữa trong sứ mệnh xóa sổ các băng đảng của chính quyền Trump”, bà Bondi nói về đợt bàn giao mới nhất được công bố tháng trước.

Các nghi phạm, bao gồm thành viên của Sinaloa Cartel, CJNG và nhiều tổ chức khác, sẽ phải trả giá cho những tội ác gây ra đối với người dân Mỹ ngay trên đất Mỹ.

Trong số 100 thủ lĩnh và thành viên băng đảng, có em trai của trùm ma túy “El Mencho” và đồng bọn. Ảnh: DOJ.

Trong nhóm đầu tiên được máy bay quân sự Mexico áp giải sang Mỹ hồi tháng 2 có Antonio Oseguera Cervantes, biệt danh “Tony Montana” - lấy theo nhân vật trong bộ phim Scarface. Đối tượng này bị cáo buộc cùng “El Mencho” điều hành CJNG và đối mặt các cáo buộc buôn lậu cocaine, methamphetamine.

Tháng 1, Mỹ tiếp nhận Pedro Inzunza Noriega - một nhân vật cộm cán của Sinaloa - cùng con trai là Pedro Inzunza Coronel. Hai cha con bị cho là điều hành một trong những mạng lưới sản xuất fentanyl tinh vi và lớn nhất thế giới, chịu trách nhiệm tuồn hàng chục nghìn kg ma túy tổng hợp cực độc này vào thị trường Mỹ.

Tổng cộng, quân đội Mexico đã chuyển giao 92 đối tượng nguy hiểm cho Mỹ qua ba đợt kể từ tháng 2 năm ngoái. Họ bị truy nã với hàng loạt cáo buộc, từ buôn người, buôn ma túy, rửa tiền, tống tiền có tổ chức cho tới giết người.

Cơ quan US Marshals Service - đơn vị thường phụ trách truy bắt tội phạm xuyên biên giới - đã ca ngợi vai trò lãnh đạo của ông Trump và bà Bondi trong việc thúc đẩy Mexico bàn giao các nghi phạm.

“Lãnh đạo như Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tư pháp Bondi đã cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc đưa những tội phạm bị truy nã trở lại Mỹ để đối diện công lý,” Giám đốc USMS Gadyaces S. Serralta nhấn mạnh, đồng thời khẳng định: “Công lý không dừng lại ở biên giới”.